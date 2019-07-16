對抗中國勢力 美國會推 5G 支持法案

周一 (15 日) 美國共和黨眾議員提出立法，加強推動美國在全球 5G 技術的競爭力，以對抗中國在下一代 5G 技術上日益擴大的影響力。

提出法案的為共和黨議員 Michael McCaul，同時也是美國眾議院國土安全委員會的主席。他認為，敦促國會通過對 5G 技術支持的法案，將可幫助美國在國際電信聯盟 (international telecommunication organizations) 具備代表性的突出領導地位。

Michael McCaul 認為，中國在全球 5G 網路以及雲端技術等，正形成美國不能接受的巨大風險，美國必須挺身與其對抗。他表示，通過立法支持美國 5G，將可打擊中國在全球 5G 影響力。

這項法案，沒有提出額外的預算，但要求國會利用現有資源來協助進行。這項法案也由民主黨眾議員 Henry Cuellar 共同發起推動，顯示兩黨在 5G 發展上的合作共識。

中國科技巨擘華為持續成為中美雙方貿易問題的核心。由於 5G 影響力涉及到國家經濟與安全層級，美國方面相當擔心中國將利用 5G 技術進行間諜活動。

美國國防部旗下之國防創新委員會 (DIB) 先前在一份報告中指出，即便美國本土完全封鎖華為，但是，國外各國使用中國的 5G 技術，也會給美國在海外的國防單位帶來巨大的安全風險。

同時，報告中也提到，若中國在 5G 競爭中脫穎而出，可能取得領導地位，將使美國供應商受到打擊，限制美國的競爭力，同時喪失更多工作機會。