【華冠投顧】台股量縮攻10900點卡卡，一切攏是為了明天!

美股創高，似乎沒有給台股多大激勵，台股今日整場幾乎都在混時間，指數平盤上下震盪，高低僅相差 34 點，非常悶的盤，終場小漲 9 點，收 10886 點，成交量量縮 1174 億元。

盤面明顯無主流，蘋果三寶台積電 (2330)，大立光(3008) 及鴻海 (2317) 穩盤，個股方面: 昨日選舉概念股僅剩欣巴巴 (9906)、大魯閣(1432) 為持上漲，其他全軍覆沒，包括高野 (2736)，國賓(2704)，華園(2702)，東哥遊(8478)，中天(4128)，京城(2524) 等一日行情，而其他很久沒露面的一些妖魔鬼怪，ㄚ貓ㄚ狗的股票則都輪流出來亮相一下，建議多看少做，一切等新方向新主流出現。

美股創高，大盤可攻而不攻，一切攏是為了明天 7 月份台指期與選擇權結算，目前最大未平倉量 10800 與 10900 點。外資放暑假去，並無太大著墨，期貨市場今減 5316 口多單。明日除非出大量衝過 10900 點，否則也不會有多大激情。

觀盤重點: 成交量，要攻擊一定要有量!

今日強勢股: 富鼎 (8261)，寶碩(5210)，百研(3205)，榮成(1909)，單井(3490)，網家(8044)，世紀鋼(9958)，新漢(8234) 以及超眾 (6230) 等，弱勢股: 瑞儀 (6176)，威剛(3260)，泰碩(3338)，群聯(8299)，廣明(6188)，南亞科(2408)，世芯 KY(3661) 以及泰鼎 KY(4927)等。

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