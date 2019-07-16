【日盛投顧】指數高檔震盪，選股不選市

◆盤勢分析

1. 美股科技股帶動持續創新高，但台股並未再受美股走高激勵，早盤以平盤開出後維持在橫向震盪，成交量持續量縮至 1,200 億之下，盤面以 PCB、運動休閒概念股及生技等個股相對表現較強，終場指數上漲 9.62 點，漲幅 0.09%，收在 10,886.053 點，成交金額為 1,175.44 億元。三大法人合計賣超 6.78 億元：外資買超 0.62 億元、投信賣超 1.3 億元、自營商賣超 6.1 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量縮至 1,200 億之下，後勢要放大至 1,200 億之上才有利多方續強。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約 10,787 點附近)，上檔壓力約為 11,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上開口擴大，短線仍有機會挑戰 11,000 大關。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電守穩 5 日線後能否再走高。

3. 櫃買指數上漲 0.17%，收在 141.82 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 139 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 台股選股方向可留意散熱、遊戲、AMD 概念股、生技、運動休閒。

散熱、PCB、遊戲、AMD 概念股、生技、運動休閒

1.PCB：受惠傳統手機旺季及美企對華為解禁在即，強勢股 6213 聯茂今再創歷史新高，帶動 APPLE 概念的軟板 4958 臻頂 - KY 創本波反彈新高，另外低檔轉強的 6552 易華電、3189 景碩也出量上漲，5469 瀚宇博今日除息完成部分填息，相關族群後勢仍可留意 ABF 載板的 8046 南電、3037 欣興。

2. 運動：受惠暑假及 2020 東奧需求題材，盤面資金仍持續聚焦運動風相關族群，今日高爾夫球龍頭股 8924 大田持續強勢創本波新高，電動自行車 9914 美利達守穩季線後轉強，後勢仍可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山，、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和，運動成衣 1476 儒鴻、1477 聚陽等。

3. 生技：月底亞洲生技展題材，相關個股持續受到資金青睞，4164 承業醫、4107 邦特持續再創本波新高，相關族群可留意原料藥廠 4119 旭富、1762 中化生，學名藥廠 1795 美時、4105 東洋，保健食品 1707 葡萄王，醫材 4126 太醫及 4190 佐登 - KY。

4. 風電：受惠政策題材利多今 9958 世紀鋼帶量上漲，2031 新光鋼今日除權息走強完成部分填息。