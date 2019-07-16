〈成衣廠營運看俏〉雙利多加持 儒鴻、聚陽下半年營運展望看俏

國際服飾品牌普遍樂觀看待下半年到明年的銷售展望，且近年品牌商將供應商集中化，有利台廠相關後續接單表現，法人點名，成衣大廠儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 將成主要受惠者。

儒鴻為 Nike、Lululemon 以及 UA 等運動服飾品牌成衣代工廠，隨著品牌展望正向，下半年到明年成長動能強勁，公司指出，下半年來自 Nike 的訂單，將年增 18%，優於上半年的 10%，且明年訂單成長幅度將進一步提升。

Lululemon 方面，儒鴻則預估今年訂單量可望成長 2 成、明年也可望再成長 2 成，且新客戶加入垂直整合完成後，可望於第 4 季貢獻營運，將推升下半年到明年營運表現。

聚陽為時尚品牌 GU 最大的成衣代工廠，今年以來 GU 表現強勁，聚陽表示，目前營收占比提升至 17% 左右，另外，美系潮牌 Champion 的銷售狀況強勁，聚陽也強調，的確帶動接單量也持續增溫。

另外，Walmart、Target 等大型通路商拓展線上業務，法人預期，將可拉高聚陽陽毛利率，加上訂單滿載，聚陽可望有更好的議價彈性，法人估聚陽第 3 季營收可望年增 1 成，第 4 季旺季延續，也可望年增 10-15%。

加上近年品牌業者持續推動供應商集中化，法人看好儒鴻擁有研發利基及布廠優勢，聚陽則有彈性調整產能的快速反應能力，均有利未來爭取訂單。