台灣加權股價報酬指數達19844點 創歷史新高 台股迎新一波除息潮

台灣加權指數目前尚未超過今年 5 月 11000 點以上糕點，但如果看「台灣加權股價報酬指數」，實際上昨 (15) 日收盤價已經來到 19844 點，創歷史新高，顯示在美聯儲降息預期下，經過股利還原後的台股走勢正向發展，台股可望迎接新一波除息朝

一般投資人看的台灣加權指數，配股、配息及再投資報酬，都不會反映在其中，但是證交所 2003 年開始編纂「台灣加權股價報酬指數」，把配股、配息及再投資都考慮進去，可藉此檢驗台股市場長期投資報酬。

國泰投信 ETF 團隊資深基金經理游日傑表示，即使台股加權指數 2017 年 5 月就一路上萬點，但去年除權息旺季還原股利，「台灣加權股價報酬指數」去年最高點只有 8/29 的 19773.5 點，相對「台灣加權股價報酬指數」昨日收盤價已經來到 19844 點，創歷史新高。

根據法人估計，截至上周，台股 2019 年累積已除息點數約 243，而本週起至 9 月份，尚待除息點數則約仍有 210 點左右，進入 7 月中後，台股仍有多檔大型權值股將接棒除息，如 7/25 鴻海、中華電、中鋼、玉山金等電、金、傳產權值股，皆將同日除息，預計當日影響台股點數約達 45 點。

台股迎接下半段除息旺季同時，證交所資料指出，追蹤「台灣低波動股利精選 30 指數」的重要台股股息概念 ETF「國泰台灣低波動 30」將進行更名，今 (16) 日起簡稱改為「國泰股利精選 30」，而 ETF 代碼仍維持 00701 不變。

國泰股利精選 30ETF 經理人蘇鼎宇指出，「低波動」不等於「低報酬」，觀察台灣指數公司編制「台灣低波動股利精選 30 指數」發佈以來，至今年 6 月底，實證累計總報酬率達 22.58%，顯著優於加權指數 16.82%，及台灣 50 指數的 15.74%，展顯明顯隨漲抗震特性。

蘇鼎宇說明，「台灣低波動股利精選 30 指數」原本即具有股息篩選因子，除了穩健，更具良好股利收益，更名後有助投資人更理解該 ETF 的股利特性。

基本面來看，蘇鼎宇補充，現階段股市上漲主要反映全球主要央行對於利率展望轉向鴿派，刺激風險性資產價格上漲的結果，然而美、中經濟數據走緩，以及美、中貿易談判進程發展，仍為不可忽略之變因。