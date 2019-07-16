未代表藍營出征 郭台銘：從未要脫黨參選 恭喜並祝福韓國瑜

國民黨總統初選結果昨 (15) 日揭曉，鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘未能代表藍營出征，外界關注是否脫黨參選，郭台銘今 (16) 日發布聲明澄清，過往至今從未要脫黨參選，恭喜並祝福韓國瑜市長。

郭辦幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今早接受電台專訪時表示，脫黨一直是選前的假議題，是有刻意的人去放大，郭台銘其實是「郭不懂」，他之前說，希望國民黨各參選人在 7 月 7 日凱道一起簽初選公約，卻因國民黨本來答應又取消，使得大家又把郭不簽公約就是要脫黨這件事情搞得很大，對初選結果造成影響，整件事完全是郭台銘政治經驗不夠。

劉宥彤指出，昨日初選結果出爐，郭陣營氣氛「輕鬆愉快」，郭台銘還去爬山，「整個人很 OK」，且郭台銘選後沒有半句惡言，夫人曾馨瑩甚至笑得燦爛像朵花，撰寫聲明時，還叮囑小編群不要再罵人了，有小編想用情緒用詞在文章中表達忿忿不平，也遭制止。

至於郭陣營是否透過三創董事長郭守正與柯文哲陣營接觸？劉宥彤強調，他問過郭守正，沒有這樣的事情，郭守正雖認識柯市府的人，但絕對沒有為了選舉有聯繫。劉宥彤笑稱，政治郭台銘是「郭不懂」，當 4 年市長的柯文哲則是「柯半懂」。

對於郭台銘未來動向，劉宥彤表示，過去參選 90 天以來，郭台銘幾乎沒時間管家裡的事情，對母親、小孩都疏忽，所以應該會出國沉澱一下，沉澱後才會有新的想法，他有他的方式為中華民國服務。

劉宥彤表示，郭台銘昨天還特別交代，承諾各鄉鎮的事、AI 生技、產業轉型輔導、慈善工作等，都要解釋清楚，不要選完了承諾不算數。