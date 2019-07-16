美國參議院銀行委員會將於 7 月 16 日就 Facebook 推出穩定幣 Libra 的計畫展開聽證，此前，該委員會已事先公布 Libra 及數位錢包 Calibra 項目負責人 David Marcus 即將發表的證詞。

證詞所示，David Marcus 主要針對社群成員、國會議員與產業領導業者先前的批評作出回應，再對「Libra 和 Calibra 的結構與管理」進行解釋，同時對這兩項新產品在「商業與消費者方面的影響」提出看法。

Marcus 表示，沒有任何實體必須為 Libra 區塊鏈和 Libra 準備金（Libra Reserve）承擔責任，這項計畫本應透過合作的方式來執行，因此，Facebook 才特意組織一個獨立、以會員為基礎的協會—— Libra Association。Libra 一旦上線，Facebook 在該組織所扮演的治理角色將與其他成員相同。

Marcus 也承諾，直到符合所有監管事宜並取得合適的批准前，都將不會推出 Libra。他表示:「國家金融監管機構將以貨幣移轉服務商（money transmitter，或匯款服務業者）的方式來規範 Calibra，聯邦貿易委員會與消費者金融保護局將監督消費者保護、資料隱私和安全等問題。 Calibra 已向美國申請貨幣移轉服務執照，同時向美國財政部金融犯罪防制署（FinCEN）註冊為一家金融服務企業。」

Marcus 進一步指出， Libra 是種支付工具，而非猶如股票等類的投資工具，使用者將無法透過「買進」、「持有」來取得後續的利益或利息。根據 Marcus 的說法，Libra 也和其他以貨幣擔保的穩定幣有所不同，理由是 Libra 的價值錨定將不僅限於單一資產。他解釋道，「Libra 將透過 Libra 準備金以 1：1 的基礎進行完全擔保，Libra 準備金將持有一籃子安全資產貨幣，像是現金銀行存款與具有高流動性的短期政府證券。這些貨幣將包括美元、英鎊、歐元與日圓。」

區塊客昨（16 日）報導，近日一份題為《杜絕科技巨頭涉入金融業法案》（Keep Big Tech Out Of Finance Act）的立法草案副本在網絡上廣為流傳，旨在極力避免大型科技公司成為金融機構，甚至試圖禁止這些公司「建立、維護或營運數位資產」，並打算對違規企業處以每日 100 萬美元的罰款。據稱，眾議院金融服務委員會佔據多數席位的民主黨目前正針對這項草案進行討論。

這篇文章 David Marcus 承諾：符合監管前，不貿然推出 Libra 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』