PIMCO：債務風險攀升 全球信貸市場面臨崩盤危機

近年來隨著經濟擴張，美國企業債務規模逐年攀升，公司債占 GDP 比重屢創新高，債務風險亦隨之上升。PIMCO 警告，長期從信貸規模、質量以及流動性來看，目前全球正處於高風險水平的信貸市場，甚至面臨嚴重崩盤。

PIMCO 指出，過去幾年，美國高槓桿貸款快速增長，在公司債占 GDP 的比重創下歷年新高的同時，信貸質量與承保標準持續走低，如此情況在 2007 年次貸危機爆發前夕也曾出現，隨後演變為全球性金融危機，並引發 2008 年的金融海嘯。

各時期美國企業債務占 GDP 比重

PIMCO 指出，當年經濟衰退時，市場上有各式各樣負相關資產可供購買來對沖風險。如今人們對於美國經濟前景趨於樂觀，PIMCO 表示，投資人應成為流動性的提供者，而非流動性的需求者。

PIMCO 稱，低通膨環境將使全球經濟維持低增長，發達經濟體可能在 5 年內就會出現經濟衰退，聯準會的鷹派立場可能導致資產估值大幅飆高，特別是信貸資產。

另外，PIMCO 強調，相較於其他國家，美國國債更能讓投資者獲取大量資本收益，加上其他高質量的債券，沒有其他資產比上述兩者更適合對沖風險資產。

PIMCO 在新發布的市場展望中建議，必須在謹慎、靈活、具有流動性的市場追求收益率，高質量、成長穩定的股票是最佳選擇，隨著股市波動性增加，建議同時配置高收益公司債與資產抵押證券以對沖風險。