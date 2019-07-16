台股盤前—美股強勢激勵多頭挑戰前高 觀察電子旺季能否回溫

台股受惠美股再創新高，加上台積電本周將召開法說，傳出美國加速鬆綁華為禁令，下半年台系供應鏈旺季動能回溫，電子族群估將持續表態，台股將有機會挑戰前波高點 10914 點，重返萬一大關。

美四大指數周一全面收漲，道瓊上漲 27.13 點或 0.1%、那指漲 14.05 點或 0.17%、標普漲 0.53 點或 0.02%、費半漲 11.64 點或 0.77%。台股 ADR 則是漲跌互見，台積電、聯電、日月光投控漲幅均在 1-2% 之間，其中台積電已經連漲 5 個交易日，而友達、中華電則是收黑。

市場消息方面，外電報導，美國政府可能最快在兩周內讓美企恢復供貨華為，有利華為出貨轉順，台系供應鏈台積電、大立光、穩懋、聯亞等業者出貨動能回溫，加上下半年進入傳統旺季，華為概念股營運看俏。

台積電 (2330-TW)18 日將開法說會，外資也紛紛力挺，摩根士丹利昨 (15) 日出具報告表示，看好華為訂單動能恢復，台積電第 3 季營收可望季增 15-20%；滙豐證券則表示，日韓打貿易戰將不利三星，中長線布局力薦優先買台積電。

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘，卸任董座後依舊用行動力挺鴻海，6 月在再度碼鴻海 550 張，若從去年 11 月起計算，郭台銘已經連 8 個月買進約 4.05 萬張。

紡織股王儒鴻 (1476-TW) 睽違 5 年再起併購，董事長洪鎮海透露，目前在與另一家亞洲公司洽談併購，以「補強較弱的環節」，但並未透露其他細節。

中鋼 (2002-TW) 集團旗下中鋼構 (2013-TW) 子公司中鋼構 (崑山) 將從 9 月起全面停產，退出中國市場。對此，總經理陳瑞騰解釋，鋼構崑山的規模較小、生產成本較高，不利接單，加上鋼價走跌面臨虧損擴大，因此決定停產止血。

法人分析，台積電將在本周四開法說，而美國超級財報周也登場，料都將成影響本周台股行情的重要因素，短線來看，在美股率先創新高、華為禁令鬆綁下，電子股可望持續表態，將有機會挑戰前波高點 10914 點。中長期來看，均線呈現多頭排列，加上量價符合偏多架構，可望有利多方上攻，邁向萬一大關。