台股盤中－鴻海帶量領攻 挑戰10900點 成交量上看1300億元

台股今 (16) 日在鴻海帶量衝、鴻家軍跟進點火帶動下，加上風電股助攻，大盤成交量能提升挹注，加權指數一度衝高到 10899 點，突破季線反壓，接近前波高點 10914 點，成交量預估更有望回升至 1300 億元。

不甩財報季不確定陰霾，美股小幅收紅激勵台股跟進上漲，權值三王中鴻海與大立光今日扛起撐盤重任，帶領盤勢上攻，鴻海在創辦人郭台銘持續加碼利多消息激勵下，股價穩守月線盤中突破 80 元大關。

鴻海股價走揚也激勵鴻家軍滿面紅光，臻鼎 - KY 盤中漲幅達 2.8%、GIS-KY 也有 2% 以上漲幅，京鼎、鴻準、樺漢在買盤點火下盤中也有 1% 以上漲幅。

股王大立光盤中同樣受惠買盤點火，股價上漲 1.8%，但光學族群中的包括揚明光、玉晶光與新鉅科股價則略顯疲軟，平盤附近震盪。

今日盤勢亮眼族群集中在 IC 設計、風力發電與生技股，IC 設計富鼎強漲逾 8%、尼克森漲超過 5%，迅杰、大中與杰力盤中等，也分別有 2-3% 漲幅。

風力發電概念股也成買單追逐標的，世紀鋼在買單敲進下大漲逾 4%，台船、上緯投控股價也同步表態盤中上漲逾 2% 以上。

整體而言，台股今日受惠量能回升，帶動指數持續上攻，但漲勢相對溫和，後續須留意日韓、美中貿易爭端對於台廠供應鏈可能衍生的影響，尤其日韓貿易摩擦，恐影響三星手機出貨進程。