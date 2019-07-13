中美貿易協議若成 這4檔漲勢將支撐道指邁向28000

Fed 放鴿，市場預期寬鬆政策將到來，道指本週四首次抵達 27000 點，然而華爾街分析師認為，中美貿易爭端出現解決方案之際，道指邁向 28000 點之路也將浮現。
《CNBC》引用 FactSet 數據，根據分析師的價格預期，發現道指成分股未來 12 個月上漲空間前 5 大股票內，有 4 檔股票取決於中美貿易協議是否能成。
根據分析師共識預測，未來 12 個月漲幅最大的前五名分別是：
- 陶氏化學 (DOW-US)— 22.3%
- 波音 (BA-US)— 20.3%
- 聯合技術 (UTX-US)—16.2%
- 莫克藥廠 (MRK-US)— 13.3%
- Caterpillar (CAT-US) — 11.7%
其中除了默克藥廠以外，其餘 4 家企業對貿易戰均有直接曝險，倘若中美最終無法達成協議，分析師屆時恐得大幅調帳這些跨國企業的預期。
中美雙方上個月重啟貿易談判，近期內可達成貿易協議的呼聲也越來越大，且中美雙方也同意談判期間不再對進口貨品額外加徵關稅。美總統川普還聲稱中國同意購買更多美國農產品。
其他未來 12 個月能一同扶持道指奔向 28000 點的成分股包括：
- 能源巨擘 Exxon Mobil (XOM-US) ：漲幅 10.1%。
- 雪佛龍 (CVX—US）：漲幅 10.1%。
- 聯合健康保險 (UNH-US) ：漲幅 9.5%(過去 3 個月漲幅 18% 以上)
- 輝瑞 (PEE—US) ：漲幅 9.4%
- 高盛 (GS-US)：漲幅 9.0%
可以肯定的是，分析師的價格預測並不能保證未來，華爾街一些交易員甚至將這些多頭股票當作反指標。儘管如此，倘若貿易協議真的讓一些股票水漲船高，那這幾檔可望領漲。