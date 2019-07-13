中美貿易協議若成 這4檔漲勢將支撐道指邁向28000

Fed 放鴿，市場預期寬鬆政策將到來，道指本週四首次抵達 27000 點，然而華爾街分析師認為，中美貿易爭端出現解決方案之際，道指邁向 28000 點之路也將浮現。

《CNBC》引用 FactSet 數據，根據分析師的價格預期，發現道指成分股未來 12 個月上漲空間前 5 大股票內，有 4 檔股票取決於中美貿易協議是否能成。

根據分析師共識預測，未來 12 個月漲幅最大的前五名分別是：

其中除了默克藥廠以外，其餘 4 家企業對貿易戰均有直接曝險，倘若中美最終無法達成協議，分析師屆時恐得大幅調帳這些跨國企業的預期。

中美雙方上個月重啟貿易談判，近期內可達成貿易協議的呼聲也越來越大，且中美雙方也同意談判期間不再對進口貨品額外加徵關稅。美總統川普還聲稱中國同意購買更多美國農產品。

其他未來 12 個月能一同扶持道指奔向 28000 點的成分股包括：

能源巨擘 Exxon Mobil (XOM-US) ：漲幅 10.1%。 雪佛龍 (CVX—US）：漲幅 10.1%。 聯合健康保險 (UNH-US) ：漲幅 9.5%(過去 3 個月漲幅 18% 以上) 輝瑞 (PEE—US) ：漲幅 9.4% 高盛 (GS-US)：漲幅 9.0%

可以肯定的是，分析師的價格預測並不能保證未來，華爾街一些交易員甚至將這些多頭股票當作反指標。儘管如此，倘若貿易協議真的讓一些股票水漲船高，那這幾檔可望領漲。