臉書推Libra數位貨幣的真正目的是想成為生活中的公共事業

在週二 (16 日) 作證之前。美國參議院銀行委員會先發布了臉書 (FB-US) 的加密貨幣計畫負責人 David Marcus 的證詞。在書面報告中，Marcus 完美地闡述了社群網站即將推出的 Libra 數位貨幣及其 Calibra 數位錢包背後的商業模式。

「我們不希望 Calibra 一開始就賺錢，而且 Calibra 客戶的帳戶和財務訊息不會與臉書共享，因此不能用於廣告定位。我們的第一個目標是創造一個公共事業並獲採用，讓世界各地的人們，特別是沒有銀行帳戶和未獲銀行服務者，也能加入金融生態系統。 「但我們預計 Calibra 錢包將立即對臉書產生效益，因為它將允許使用臉書平台的 9000 萬家中小型企業中的許多企業，更能直接地與臉書的許多用戶進行交易，我們希望導致消費者和企業更多地使用臉書。增加使用量可能會為臉書帶來更多的廣告收入。」

Marcus 的評論中用了一個關鍵詞：「公共事業」。

一位在 2017 年離開臉書的前員工透露，臉書 CEO Mark Zuckerberg 對公共事業的想法非常著迷。如果臉書是必需品，那麼你根本無法從生活中切割它，因為它提供了基本價值。

對於很多人來說，臉書已經扮演了這個角色。該公司的社群網路將人們作為他們的聯絡名單、他們的活動日曆、他們的通訊服務和他們的相簿。如果臉書開始成為數位銀行，它將進一步鞏固自己作為用戶生活中的公共事業。

Marcus 的其他陳述內容仍依循傳統的臉書作戰準則：首先關注用戶採用、公司優先考慮成長，並假設廣告營收很快就會跟進。

Marcus 表示，臉書不會利用人們的 Calibra 數據向他們提供廣告精準定位，這對於任何關注隱私的用戶來說無疑是種解脫。但該公司並非真正需要這些數據來銷售更多廣告。如果人們用錢兌換 Libra，該公司預計消費者和企業將增加臉書的使用，這反過來將導致更多公司支付費用，以在臉書生態系統內推廣其產品和服務。

臉書可能正在強化其隱私保障，但該公司的獲利大宗仍將是廣告。

Marcus 週二將在參議院銀行委員會前作證，週三則赴眾議院金融服務委員會作證。