若川普的兩個願望成真 美股將續揚 白宮顧問：道瓊上看3萬點

根據《彭博社》報導，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 認為，美國總統川普希望，國會能夠批准「美國墨西哥加拿大貿易協議」(USMCA)，也期待聯準會 (Fed) 降息，若這兩件事成真，美股勢必走揚，道瓊指數將上看 3 萬點。

在近期經濟數據略顯疲弱的情況下，市場對 Fed 降息的預期也隨之升溫，週三美股在 7 月 4 日國慶假期前提前休市，三大指數皆創新高，道瓊工業指數收漲 179.32 點 (0.67%)，至 26966 點；標普 500 指數收漲 22.81 點 (0.77%)，至 2995.82 點；那斯達克指數收漲 61.14 點 (0.75%)，至 8170.23 點。

納瓦羅表示，即使美中兩國仍處於談判狀態，國會批准 USMCA 或 Fed 降息的消息，一樣能激勵美股走高。

納瓦羅預估，如果國會批准 USMCA 且 Fed 降息，道瓊指數將上看 3 萬點；他也強調，美中雙方重返談判桌，從投資人的角度來看，可謂一項利多。

川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上，達成貿易戰暫時休兵、恢復談判的共識；美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 日前透露，兩國官員將在未來一週，透過電話聯繫，安排面對面的會晤時間。

值得注意的是，雖然川普於 G20 川習會後宣稱，美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為，但美國商務部稱，美國企業出口產品給華為的申請案，仍是以「拒絕推定」(presumption of denial) 原則來處理，獲得許可的機率極低。

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