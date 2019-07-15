加密貨幣交易追蹤網站 Whale alert 日前發表推特貼文稱，穩定幣營運商 Tether 因失誤增發了 50 億枚 USDT ，隨後又緊急銷毀 45 億枚代幣。

5,000,000,000 #USDT (4,996,932,524 USD) minted at Tether Treasury

Tx: t.co/2FzJrc3tyi

— Whale Alert (@whale_alert) 2019 年 7 月 13 日

Whale alert 最初在比特幣區塊鏈上的 Omni 協議中發現，有一筆 5000 萬枚 USDT 的交易從加密貨幣交易所 Poloniex 被轉移到 Tether 的庫存中，然後再發出警報稱 Tether 在 Tron 區塊鏈上增發了 50 億枚 USDT，大約 10 分鐘後又銷毀 5 億枚 USDT。

接著，Tether 又在同一條鏈上增發 5000 萬枚 USDT，再銷毀 45 億枚 USDT，最終成功將 5000 萬枚基於 Tron 的 USDT 轉移到一個屬於 Poloniex 的錢包。

為此，Bitfinex、Tether 首席技術官 Paolo Ardoino 解釋道，Tether 原本的計畫是要將 5000 萬枚 USDT 從 Omni 轉移到 Tron 區塊鏈以進行代幣互換，殊不知過程中卻誤植小數點位置，最後變成一筆 50 億枚 USDT 的交易。

他補充說明，透過兩次銷毀後，問題已得到解決，且並未影響到全球加密貨幣市場。至於失誤原因， Ardoino 則解釋道，目前 USDT 同時在 Omni、以太坊、Tron 和 EOS 上發行穩定幣，「因此需要在不同的區塊鏈上運行各種工具鏈，問題時有發生。無論如何，我們正在努力防止這種情況再次發生。」

另一方面，Poloniex 也證實 Ardoino 的說法表示，「此次事件是在 Poloniex 向 Tether 請求幫助為其進行代幣互換時發生，意外增發不正確數量的 USDT，目前問題已經解決。」

這篇文章 虛驚一場！Tether 增發 50 億枚 USDT 純屬意外 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』