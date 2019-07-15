熱帶風暴侵襲墨西哥灣 油價一度漲至67美元

根據《彭博社》報導，熱帶風暴巴瑞 (Barry)侵襲墨西哥灣地區，帶來狂風暴雨，使衝擊當地原油生產，該消息帶動油價走揚，今 (15) 日布蘭特原油一度漲至每桶 67 美元。

台北時間週一晚間 7 點 25 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.42%，至每桶 67 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.30%，至每桶 60.39 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

受熱帶風暴巴瑞侵襲影響，墨西哥灣地區高達 73% 的原油產能，因此停擺，對供給的擔憂情緒，使油價隨之走揚，但中國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 年增率，創 27 年新低的消息，抑制了油價漲勢。

在美國原油庫存下滑、中東緊張情勢加劇的情況下，7 月油價走高；美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，截至 7 月 5 日當週，美國原油庫減少 950 萬桶，不僅遠高於市場預估 (310 萬桶)，且為連續第 4 週下滑。

伊朗和西方國家緊張關係持續升溫，為報復油輪遭英國海軍扣押一事，5 艘伊朗伊斯蘭革命衛隊的武裝船隻，上週試圖在波斯灣劫持 1 艘英國油輪，但被英國海軍巡防艦驅離。

券商 PVM 分析師 Tamas Varga 於報告中預估，2019 下半年，全球原油庫存將呈現下滑，但 2020 年的油市表現，恐令人沮喪。

IEA 在最新月報中指出，雖然石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 決定延長減產協議，但並未改變供過於求的市場前景，「顯然，這對承擔維持市場平衡責任者來說，是一大挑戰。」

目前 OPEC 的平均日產量約 3000 萬桶，據 IEA 估計，2020 年初，市場對 OPEC 的原油需求，將降至每日 2800 萬桶；2020 年第 1 季末，全球原油庫存累計可能增加 1.36 億桶。

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