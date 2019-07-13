能源盤後—伊朗嗆英方捋虎鬚 支撐本週油價走高 暴風巴里反而支撐力不大

週五 (12 日) 交易，期油價格小幅收漲，中東緊張局勢讓本週石油期貨上升，且墨西哥灣風暴預計致使該地區的石油和天然氣生產短暫中斷。

IHS Markit 的能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「期貨市場價格反應不大是因為這場風暴預計不會導致嚴重損害，而且損失的產量已經入價了。」

本週期油價格整體上漲的部分原因是過去 4 週美國庫存連續下降，儘管更多跡象顯示，由於美國與 OPEC 的競爭，全球供應量仍相當充足，且需求狀況不太強勁，但市場仍設法向上攀升。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1 美分，收每桶 60.21 美元，本週漲幅 4.7%。本週三收盤價 60.43 美元是 WTI 最前月契約自 5 月 22 日以來最高價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 20 美分或 0.3%，收每桶 66.72 美元。本週漲幅 3.9%，且一度登上自 5 月來最高點。

Oanda 分析師 Craig Erlam 表示，WTI 本週收盤守在 60 美元以上，「這在技術上來說是相當看漲的訊號。自從上個月開始，就有數個因素助使石油上漲：中美重啟貿易談判、OPEC + 延長減產協議，這是 2 大重要因素，但近期的庫存數據也發揮重大效果。」

中東局勢

伊朗和西方強權國家彼此劍拔弩張，令能源市場保持警惕。上週英國扣押一艘伊朗油輪，因英方懷疑該油輪違反歐洲制裁規定，私運石油至敘利亞，伊朗週五形容，英方此舉宛如捋虎鬚。

庫存與需求

IEA 週五報告指出，由於美國產量占比上升，明年第一季 OPEC 石油的全球需求可能下降至 2800 萬桶 / 日，觸及 16 多年來最低水準。

儘管 OPEC + 戮力減產，但 6 月份全球石油供應量仍增加 30 萬桶。

IEA 認為，儘管 OPEC 延長減產協議，但仍不足以改變供應過剩的市場預期。今年上半年，石油供應量超過需求量約莫 90 萬桶 / 日。

「這樣供過於求的情況是造成 2018 年下半年庫存大量堆積的原因，當時石油產量上升，卻適逢需求成長開始下降。顯然，市場緊張氣氛暫時不是個問題，未來供需重新平衡似乎又更推進一步。」

OPEC 週四報告指出，預計明年全球對 OPEC 石油的需求將下降至 2930 萬桶 / 日，與今年的需求量約減少了 130 萬桶 / 日。

然而，美國最近幾週石油探勘活動減少，Baker Hughes 周五公布，本週國內活躍石油鑽井平台減少 4 個至 784 個，為連續第二週下降。

墨西哥風暴

石油市場目前為止對墨西哥灣遭遇的熱帶風暴「巴里」反應不大，分析師認為，最初價格有些上漲係因生產短暫中斷的緣故。

據國家颶風中心稱，「巴里」預計週六登陸路易斯安那州中部。

據安全和環境執法局，截至週五，作為預防措施，關閉了墨西哥灣約莫 59% 石油產能、49% 天然氣產能。

「巴里」對石油生產的衝擊端視其持續時間，以及它對該地區能源基礎設施造成多嚴重的損害而定。根據 S&P Global Platts Analytics 的調查，「巴里」可能讓 7 月份墨西哥原油產量下降 14 萬桶 / 日至 23 萬桶 / 日。

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