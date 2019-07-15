結合運動中心 仁寶攜浩鑫推嘉義智慧醫療服務

代工廠仁寶 (2324-TW) 布局智慧醫療市場，今 (12) 日宣布與浩鑫 (2405-TW) 共同推動嘉義市智慧醫療、樂齡健康照護願景，結合地方國民運動中心，推動體感運動中心。

仁寶指出，體感運動中心將在嘉義國民運動中心試營運，場域內包含 2017 世大運與 Stampede 智能運動地墊，以及一體式雲端健康小站，民眾能透過 Stampede 智能運動地墊，量測生理數據，如血壓、體重、體脂肪、身體水分、肌肉量、基礎代謝等。

仁寶表示，將與浩鑫共同完成經濟部工業局「居家量測、評估串醫病 - 新智慧健康服務平台」專案計畫，仁寶主要負責嘉義市的體感運動場域建置以及雲健康管理平台研發，浩鑫則深入社區據點及居家，規劃並推動量測服務。

仁寶近年積極投入智慧醫療事業發展，透過物聯網應用，結合健康照護與運動風氣，今年第 1 季成立醫療事業子公司神寶醫資，專責醫療物聯網解決方案及政府健康照護專案，目前已在雲林、嘉義實行，預計下一步將拓點到澎湖，4 月則攜手國立台北科技大學，投入 6000 萬元成立宏智生醫，瞄準 AI 腦波輔助系統目標鎖定憂鬱症早期發現、協助醫生診斷。

仁寶相關醫療事業群還包括，瑞寶生醫、勤立生技與安勤 (3479-TW)，而神寶醫資除了 Stampede 智能運動地墊的，還有推出包含智能病房、智復寶、智能尿濕偵測、離床偵測系統等物聯網醫療服務。