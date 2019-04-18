〈仁寶攻智慧醫療〉擴大醫療事業版圖 已布局5家公司孵金雞

仁寶 (2324-TW) 近年積極投入布局智慧醫療產業，今 (18) 日宣布與北科大合作，創立「宏智生醫科技」新創公司，這也是仁寶繼神寶醫資、瑞寶生醫、勤立生技與安勤 (3479-TW) 後，第 5 個與醫療產業有關的布局與轉投資。

目前仁寶旗下醫療產業子公司有神寶醫資、宏智生醫，另外轉投資勤立生技，持股 50%，另外安勤科技，則持股 22%，預計今年也將入股瑞寶生醫。

仁寶近年強攻智慧醫療照護，積極布局醫療物聯網、遠距醫療服務、免疫療法、基因工程、電子病歷及健康照護上。

仁寶今年首季成立醫療事業子公司「神寶醫資」，主要負責醫療物聯網解決方案及健康長照市場，月初宣布與雲林縣政府、台大醫院雲林分院、雲林科大以及浩鑫 (2405-TW)、佳聯有線電視、優盛醫學等舉行「智慧照護、雲林上場」啟動記者會，透過產官學合作打造雲林智慧照護、樂齡健康城願景，目前也計畫將服務延伸到嘉義縣市與澎湖縣。

從穿戴裝置一路到今天發表投入開發 AI 腦波輔助系統，仁寶的醫療事業布局，從被動的後台數據蒐集、建立模型，積極拓展到腦波感測、事前發現預防。而在歐美市場中，仁寶也與法國公司合作，透過腦波觀察受試者的淺眠及深眠狀態，找出最好的解決方案，讓受試者降低安眠藥用藥頻率，同時提高睡眠品質，這項服務預計未來也將引入台灣。

除了剛創立的宏智生醫與神寶醫資外，仁寶的智慧醫療布局，其實從安勤投入醫療健身設備就開始，整體生物醫療科技事業版圖還包括，研發疫苗及幹細胞的瑞寶生醫、生產血糖量測儀器的勤立生技。加上最新成立宏智生醫，醫療事業版圖持續擴大。