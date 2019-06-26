〈國際醫療展〉ODM大廠搶醫療商機 緯創、仁寶動作積極

台灣國際醫療展明 (27) 日起跑，包含緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 等，近期都積極布局智慧醫療市場，緯創攜手醫院推偏鄉醫療整合、智能血透照護方案，仁寶則持續布局智慧照護，旗下醫療事業也持續推動 AI 腦波感測及相關智能醫療應用。

緯創旗下緯創醫學今 (26) 日宣布，將與恩主公醫院攜手推動「智慧醫院」，提供「智能血透照護解決方案」，運用醫療雲端化及大數據平台，建立智慧醫療的生態系統，並設計 3 大數位醫療方案，包含 ICD10 智能推薦、手術室排程管理系統與智能醫療語音平台。

為縮短醫病距離，緯創醫學日前也與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，共同開發「整合性家戶暨個案管理系統」，提升偏鄉醫療資源整合，緯創表示，智慧醫療布局目前已陸續與馬偕醫院、榮總、高醫 (小港醫院)、恩主公醫院合作，還有很多醫療院所接洽合作中。

而不只緯創搶進智慧醫療市場，仁寶 (2324-TW) 近年來也積極布局智慧醫療服務，今年 4 月更攜手國立台北科技大學，投入 6 千萬元成立宏智生醫，瞄準 AI 腦波輔助系統目標鎖定憂鬱症早期發現、協助醫生診斷。

仁寶表示，本次醫療展將與臺北市聯合醫院共同展出智慧病房的解決方案，而與經濟部合作的「智慧照護」專案，年初在雲林舉辦啟動記者會，拓展到計畫持續進行中，預計 7 月嘉義的計畫就會啟動。

仁寶表示，投資醫療事業需要長期布局，短時間並不會看到顯著成果，估計 3-5 年才會有明顯成效。