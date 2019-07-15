為了防止加密貨幣淪為洗錢管道，英國財政部日前協同英國內政部發布《2019 – 2020 年打擊經濟犯罪規劃方案》（Economic Crime Plan），並在文內提及，當局預計於 2020 年 1 月將所有的加密貨幣業務納入防制洗錢（AML）以及打擊資恐（CFT）的規範體系中監管。

這項規劃方案由英國財政大臣 Philip Hammond、內政大臣 Sajid Javid 以及英國銀行業者協會主席（UK Finance）Bob Wigley 共同簽署，旨在「迎合最新國際政策趨勢」，同時也是作為「加密貨幣在全球間被利用於非法活動」的應變方案。

依照現行法規，英國的加密貨幣業者目前僅受限於歐盟「第五項防止洗錢指令」（5MLD）。最新規劃方案指出，為了進一步收緊監管，英國金融行為監管局（FCA）將受命擔此重任，為加密貨幣業者引入「強而有力的 AML、CFT 法規與監管指引」。

英國財政大臣 Philip Hammond 表示，「透過集結政、商的領導者，我們便能有效解決不義之財所帶來的禍害，並鞏固英國作為投資天堂的領導地位。」

英國銀行業者協會主席 Bob Wigley 則表示，「為了支持這項規劃方案，業界已承諾為投入 650 萬英鎊的資金，而我們正在領導一個結合產業專家以及政府專員的團隊，以協助這項工作能順利完成。」

區塊客月初報導，FCA 於 7 月 1 日發出官方文件《限制將不同產品的合約銷售給散戶》稱，當局正準備禁止將「加密貨幣衍生品銷售給散戶投資人」，並在短期內公布一份有關「禁止比特幣期貨與其他加密貨幣相關交易產品等加密貨幣幣衍生品的徵詢書（CP）」。

這篇文章 英政府釋最新規劃方案：加密幣業務一概納入 AML、CFT 之監管範圍 最早出現於 區塊客。

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