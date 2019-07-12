日本金融廳：正處理 110 項加密貨幣經營許可申請

日本金融廳近日向外媒透露，目前共有 110 家交易所正在申請經營牌照。2017 年，日本金融廳共批准了 16 家交易所，隔年則因為開始專注一系列防止潛在欺詐及 KYC 違規案件的監管措施，例如：發布商業改進命令及進行現場突擊檢查。像是日本知名交易所 BitFlyer 也因為日本不斷變化的監管環境而收到了商業改進命令。BitFlyer 發言人表示，該交易所已停止為群眾開設新的國內帳戶，目前正專心滿足金融廳對 KYC 實名認證的嚴格要求。

伊朗央行行長：政府計劃批准加密貨幣挖礦

伊朗央行行長 Abdol Nasser Hemmati 聲稱，伊朗政府正計劃批准加密貨幣挖礦。他解釋道，正在研擬的法案要求加密貨幣挖礦業者須以出口電價繳交電費。此前，伊朗發起了掃蕩非法礦場的行動，根據 Hemmati 的說法，是因為那些礦場被建在具備電費補貼的工業區，而利用電費補貼實屬違法。另外，Hemmati 還提到， 加密貨幣挖礦業者獲得收益後，也應該為國家的經濟做出貢獻。

富達數位資產招募 10 名區塊鏈專才拓展新業務

專注於加密貨幣業務的富達數位資產（Fidelity Digital Assets）日前發布徵才啟事表示，正在招募 10 名區塊鏈專才，旨在增強其團隊的實力。職缺包括：副總裁、主管、高級軟體工程師、區塊鏈工程師以及產品設計師。據了解，副總裁將負責新平台架構的設計於構建、維護現有平台以及確保 Fidelity 網絡安全和遵守技術標準。

調查：區塊鏈可有效推動運輸管理系統市場增長

美國市場研究公司 Grand View Research 近日發布研究報告指出，區塊鏈是推動全球運輸管理系統（TMS）市場增長的技術之一。報告預計，到 2025 年為止，全球運輸管理系統市場將達到 1988.2 億美元，複合年增長率為 16.2％。除了區塊鏈技術以外，報告還提到人工智能（AI）、雲端運輸管理系統、物聯網（IoT）和預測分析等技術，而這些技術都有助於簡化運輸管理系統的運營和維護。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 12 日重點：日本金融廳已接獲 110 項加密幣經營申請 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』