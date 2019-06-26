〈凌巨股東會〉今年展望保守看待 Q3營運估優Q2 續著墨利基商品

凌巨 (8105-TW) 今 (26) 日舉行股東會，總經理的場昭光 (Akimitsu Matoba) 會後表示，目前來看本季將比第 1 季好，第 3 季又比第 2 季好，但因美中貿易戰後續不確定性仍高，保守看待下半年表現，本季訂單逐步好轉優於內部預期，將適時彈性調整產線，並朝利基型產品發展。

的場昭光表示，去年面板價格大幅下滑、華映爆財務危機，加上大環境美中貿易戰衝擊，凌巨至今年第 1 季，訂單能見度仍不高，加上首季淡季、春節工作天數減少，營運持續疲弱，但本季訂單開始好轉，優於公司內部預期。

的場昭光表示，本季營運將優於首季，第 3 季可望優於第 2 季，但是美中貿易戰不確定性仍高影響下，產業供需反彈力道也沒有明顯復甦，對今年整體表現看法仍趨於保守，凌巨將持續配合客戶訂單動態調整，並掌握市場動態。

的場昭光表示，今年不會有大金額投資擴廠，目前台灣、中國產能都可滿足需求，持續強化產品競爭力與提升品質，未來將因應市場變化，適時彈性調整生產據點，並朝加值化、利基型產品發展。

凌巨今日也進行董事改選，改選名單為遠藤仁、Akimitsu Matoba、田村隆幸、紺屋直弘，獨立董事則由洪堯勳、吳光明、劉柏村擔任。

凌巨去年合併營收 98.88 億元，年減 20.66%，稅後虧損 1.33 億元，由盈轉虧，每股虧損 0.3 元，股東會上也通過虧損撥補議案。