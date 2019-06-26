〈凌巨股東會〉續調整業務結構 工控產品占比今年將提升至55%

凌巨 (8105-TW) 今 (26) 日舉行股東會，總經理的場昭光 (Akimitsu Matoba) 會後表示，去年受華映財務危機衝擊，今年將持續調整業務結構，預計工控產品營收占比可望拉升至 55%、車用也可突破 3 成。

的場昭光表示，美中貿易戰對凌巨影響不大，去年輸美產品僅占營收 1.3%，但下游廠商間接產品需求較為疲弱，將持續調整業務結構應對，預計今年工控產品營收占比可望拉升 5% 至 55%、車用產品也可望突破 3 成，主要瞄準歐洲市場。

的場昭光表示，華映去年底爆發財務危機後，凌巨就未再接單，並提撥認列虧損抵銷，他坦言，去年華映訂單占整體營收約 5%，訂單確實受衝擊，但以往透過華映接洽的訂單，現有部分廠商直接轉單給凌巨，因此影響沒有預期大，未來也將拓展新客戶，彌補失去的訂單。

的場昭光進一步表示，凌巨沒有生產智慧型手機、電腦相關產品，將持續把握中小尺寸面板市場，公司策略是以多樣少量的產品目標努力，並希望產品不要受市場價格戰爭影響，針對客戶要求，維持一定的品質、價格。

觀察面板價格，的場昭光表示，今年上半年沒有像去年大幅下跌，但仍呈現疲軟態勢，預估今年面板價格還會小幅下修。

展望未來，的場昭光表示，將持續朝車載市場布局，但新產品還需 1-2 年時間測試、量產，預計到 2020、2021 年時成效會慢慢出現，母公司 ORTUS TECHNOLOGY CO.,LTD 今年 2 月併入凸版集團，凌巨也成凸版集團的子公司，預期在集團技術的加值下，能帶動成長。

的場昭光表示，凸版集團明年將邁入 120 周年，也是東京奧運贊助商之一，在多項產業中皆有布局，旗下一款商家情報 APP「Shufoo!」，每月更創高達 3 億個點擊率，未來集團目標是透過母集團品牌凸版接單，再分配給旗下子公司，整合各子公司的軟硬體，進行一條龍生產，目前布局產品有車載顯示器、電子標籤、倉儲管理等工控產品。

凌巨去年決議，出售轉投資昆山凌達光電科技有限公司 100% 股權，預計本季完成交易，將挹注本季業外處分收益約新台幣 8.53 億元。