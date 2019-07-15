日盛金資本適足率為金控亞軍 惠譽全面調升信用評等

惠譽國際信評日前全面調升日盛金控 (5820-TW)、銀行、證券的信用評等，對此成果，日盛金控總經理王芝芳表示，是全體員工過去一起努力的成果，代表日盛金長期致力提升營運績效，並以穩健的發展策略以及健全的財務結構，獲市場認同，其中，在集團資本適足率方面，去 (2018) 年底高達 150.90%，為金控同業第二高，負債佔淨值比也僅 10.62%。

惠譽信評全面調升日盛金控、銀行、證券的信用評等，長期外幣發行人違約評等 (IDR) 自 BB + 調升為 BBB-；國內長期評等自 A-(twn) 調升為 A(twn)；國內短期評等自 F2(twn) 上調為 F1(twn)，評等展望皆為「穩定」。

王芝芳表示，日盛銀行近年藉由降低非利息費用，和提升效率逐漸改善其獲利能力。日盛金控的資本水準近年來一直保持穩健 ，高於其它同業平均。獲利能力自 2017 年起逐步向同業平均水準改善。受惠於台灣股市交易環境的改善以及日盛銀行強化的獲利能力，其資產報酬率由 2016 年年底的 0.5% 上升至 2019 年年底的 0.8%。

王芝芳表示，日盛金控投資組合的風險偏好較低，主要投向為公債與投資等級債券，以及高殖利率股票。

王芝芳表示，日盛金控未來將持續的深耕核心業務、提升通路價值、落實風險控管，並藉由金融科技的研發來帶動整體的創新發展，不論是在早已領先業界的證券下單 APP 的再精進，或是發展中日盛銀行的線上理財、線上核貸功能，都希望在 Fin-tech 的趨勢下，戮力創造出股東、客戶、員工三贏的價值。

惠譽信評表示，此次的評等上調反映該集團穩定的信用狀況，日漸穩固的市場地位，謹慎的風險偏好和穩健的資本實力，預期該集團的資產將保持溫和成長，且可望維持其健全的資本水準以及適當的資產品質。日盛金控暨旗下子公司日盛銀行、日盛證券此次獲惠譽信評同步調升，更加確認其投資等級的實力。