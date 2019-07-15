晶技營運走出Q1谷底 上半年每股稅前賺0.79元 Q3營收樂觀

石英元件廠晶技 (3042-TW) 6 月營收 6.89 億元改寫今年新高，月增 6%，今 (15) 日公布 6 月自結營運結果，稅前盈餘 4714 萬元，較 5 月 6522 萬元下滑 27.7%，累計上半年稅前盈餘 2.43 億元，年減 1.7%，每股稅前盈餘 0.79 元；目前晶技接單能見度提高為 2 個月，第 3 季營收樂觀看待，法人預期將較第 2 季 19.45 億元成長。

晶技 6 月營收 6.89 億元，月增 6%，年增 6.08%，第 2 季營收 19.45 億元，季增 19.86%，年增 4.48%，累計 2019 年 1-6 月營收 35.68 億元，年減 4.37%。而 6 月自結稅前盈餘為 4714 萬元，較 5 月的 6522 萬元下滑 27.7%，年減 19.3%，而第 2 季稅前盈餘 1.57 億元，季增 86.71%，年增率 8.05%，

晶技累計上半年稅前盈餘 2.43 億元，年減 1.7%，每股稅前盈餘為 0.79 元。

晶技已確認第 1 季為全年營收谷底，第 2 季接單動能也回升，其中短、急單居多，第 3 季起將明顯改善，法人估晶技今年第 3 季起單月營收將逐步走強，7 、8 月能見度高，旺季效應強。

晶技第 2 季營收、獲利都創今年新高，主要在出貨結構及稼動率提升，此外，新台幣匯率走貶也有部分助益； 晶技主管指出，6 月起出貨走旺，第 3 季可望維持今年營收高檔，今年第 1 季營運將是全年谷底，業績可望逐季攀高。

晶技日前股東會通過去年盈餘每股配 2 元現金股利，將於 8 月 15 日除息交易，法人預估，晶技今年營收將去年的 81.56 億元小幅成長。