鉅亨買基金週報_伊朗衝突升溫 油價反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 聯準會 6 月份利率會議紀要顯示多位官員認為目前降息的理由增強，但新公佈的 CPI 優於市場預期，令 7 月份降息的機率下降，美股再次創下歷史高點，上週上漲 0.78%；

2. 歐盟下調歐元區 2020 年 GDP 與通膨預測，顯示出歐元區經濟疲弱，歐洲央行會議則展現官員普遍認為需要為政策寬鬆做好準備，歐洲股市下跌 0.86%。

新興市場

1. 中國 6 月份貨幣供給 M1 和 M2 分別為 4.4%（前值為 3.4）、8.5%（前值為 8.5%），顯示流動性持續再轉好，工業生產和零售銷售數據也優於預期，刺激中國股市上漲 0.49%；

2. 印度公佈完整 2020 年財政預算案，預算案側重於投資法規鬆綁及基礎建設來刺激經濟成長，然股市漲多拉回，印度股市下跌 1.97%；巴西退休金改革法案進度正面，由於法案通過可以節省政府鉅額預算，巴西股市帶動拉美股市上漲 1.05%。

債券市場

1. 市場對於降息預期過於樂觀，因此上週通膨高於預期的數據，降低本月降息的可能性，美國政府債券指數價格因而拉回，下跌 0.41%，投資等級債券則下跌 0.46%；

2. 土耳其總統意外撤換央行總裁，再次引起市場擔憂土耳其央行獨立性，且墨西哥財長突然請辭，令新興市場主權債券指數下跌 0.27%，然而受到新興市場貨幣反彈影響，當地貨幣計價新興市場債則上漲 0.29%。

原物料、匯率

1. 強勢美元走勢暫時中斷，主因來自對於下半年降息的期待居高不下，美元貶值 0.57%；

2. 美國上週原油庫存下降 949.9 萬桶超出預期的 290 萬桶，及伊朗與各國紛爭持續延燒，帶動油價大幅反彈。

資料來源: Bloomberg, 2019/07/15（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/07/12）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/07/15（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/07/12）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會釋降息訊號

聯準會前次會議紀錄與聯準會主席於國會聽證會發言，都暗示聯準會將降息來挽救經濟，但從過往聯準會降息時機，7 月會議降息可能並非板上釘釘。

資料來源：Bloomberg、NBER，2019/7/11。

資料來源：Bloomberg、NBER，2019/7/11。

2. 日本傳壞消息，全球需求疲弱

日本 6 月工具機訂單年增率進一步降低至 - 38%，除了暗示日本製造業獲利可能下降外，也代表全球需求依然疲弱。

資料來源：Bloomberg，2019/7/11。

資料來源：Bloomberg，2019/7/11。

3. 年改與數據激勵，巴西股市大漲

巴西下議院通過首輪年金改革法案，加上工業生產相關數據反彈，激勵巴西股市大漲，但從出口數據來看，工業生產反彈可能只是曇花一現。

資料來源：Bloomberg，2019/7/12。

資料來源：Bloomberg，2019/7/12。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/7/12。

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