國內首檔公司治理ETF 可參與永續投資又可配息 全台受益人數第三高

永續投資可說是全球投資新趨勢，而 ETF 則是全球投資新主流。富邦金 (2881-TW) 旗下富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，國內首檔公司治理 ETF，因為可參與永續投資理念、又可配息，自掛牌以來，受益人數穩定成長，截至 5 月底的總受益人數逾 1.5 萬人，相較於兩年前掛牌時成長了 143%，成為國內受益人數第三高的台股 ETF。

粘瑞益表示，富邦投信早在兩年前即看好此兩大主軸，發行國內第一檔以公司治理概念為投資主題的富邦公司治理 ETF(00692-TW)，其所追蹤的臺灣公司治理 100 指數成分股中，總報酬、殖利率都表現不俗，可參與永續投資理念又可配息。

粘瑞益指出，永續投資是指同時考量環境、社會、經濟，既可滿足經濟發展，擔負社會責任，又不損害長遠環境生態的投資理念。根據全球永續投資協會（GSIA）統計，2018 年全球永續投資基金的規模成長至 30.7 兆美元，兩年成長 34%，後續成長爆發力仍強。

另外，根據德意志銀行集團分析，如果投資具 CSR（企業社會責任）概念企業，會發現有 89% 具較高 ESG（環境、社會和公司治理）評級的企業，股價優於一般企業。

臺灣公司治理 100 指數成分股的篩選原則，必須是最近 1 年公司治理評鑑結果前 20% 的上市公司股票。

粘瑞益指出，根據臺灣指數公司的資料，自 2015 年以來至今年第一季，公司治理評鑑結果前 20% 的上市公司股票，無論在總報酬率或股息殖利率皆優於公司治理評鑑結果後 80% 的股票。

公司治理評鑑結果前 20% 的上市公司股票，總報酬達 29.28%，近四年股息殖利率也有 3.6-4.4%；而公司治理評鑑結果後 80% 的股票，總報酬 26.79%，近四年股息殖利率 2.7% 以上但不到 4%。

此外，觀察臺灣公司治理 100 指數自 2015 年 6 月指數發布以來，截至今年 6 月底的報酬率達 21.94%，優於市場標竿型的加權指數 16.18% 及臺灣 50 指數 16.85%，可見公司治理並非只是口號，而是達到企業、投資人雙贏。

粘瑞益進一步指出，參與公司治理投資，最簡便的方式便是透過 ETF。現今全球 ETF 資產規模已突破 5 兆美元，而台灣截至今年 5 月底，共同基金規模已達到新台幣 3.1 兆元，其中 ETF 基金占比已超過 3 成，也是最大規模的基金類別，尤其 ETF 的基本優勢就是簡單、透明、分散、低成本，可說是當今投資新主流。

綜上所述，由於近年責任投資盛行，粘瑞益建議，投資人不妨可將公司治理 ETF 作為資產配置的長期投資核心部位，讓投資人在參與公司治理投資理念之餘，同時還有機會參與配息，是目前深獲多數投資人青睞的投資工具。