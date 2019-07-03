陸6月地方債發行創今年新高 Q3基建開工加速?

根據 Wind 數據顯示，6 月份中國地方債發行額達人民幣 8995.51 億元，創下今年最高單月發行規模，年增 68%。不過進入 7 月後，地方債供給壓力有所紓緩，7 月前兩個交易日地方債只有零星發行的情況。

本週中國地方債計劃發行規模只有人民幣 262.55 億元，與 6 月份週均發行量人民幣 2250 億元相比已大幅減少。

而在這人民幣 8995.51 億元的中國地方債中，一般債共發行人民幣 3177.7 億元，比前一個月增加人民幣 1713.9 億元；專項債共發行人民幣 5817.8 億元，較上個月增加人民幣 4238.4 億元。

由此來看，地方債的放量發行主要與專項債大量發行有關。這與中國國務院希望各地方政府在 9 月份前，將今年專項債發行額度全數執行完畢脫離不了關係。

2019 年中國地方專項債發行額度為人民幣 2.15 兆元，截至 6 月底，已累計發行近人民幣 1.4 兆元，已完成全年發行計畫的 65%。

從專項債發行用途來看，土儲和棚改仍為最大宗，合計發行額達人民幣 0.99 兆元，比重 70.6%，比去年全年提升約 4 個百分點；用於廣義基建的專項債發行總額達人民幣 0.29 兆元，比重 20.8%，比去年全年成長 13 個百分點。

(資料來源: wind) 中國地方政府專項債用途分類

而今年上半年用於廣義基建的專項債中，公路建設比重高達 31.4%，且 70% 以上是在 6 月份發行，長江證券認為該現象可能是受專項債可做專案資本金等利多政策影響，刺激中國地方政府加速發行公路專項債，以保障重大基建推出進度。

此外，長江證券指出，6 月份公路專項債規模明顯增加，意味著今年初以來基建資金瓶頸正在紓緩，在考量資金傳導會有時間落後期下，專項債增加的利多有機會反應在第三季基建開工數據上。