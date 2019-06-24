〈每週CFTC報告〉聯準會開會前 投機者大減日圓、歐元空單押注

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (21 日) 公布數據，截至 6 月 18 日當週，大型貨幣投機者增加了美元指數期貨的多單，但同時也大減日圓及歐元的空單押注。

數據顯示，在聯準會週三公布利率前，美元指數期貨淨多單增加 4560 口，來到 28549 口。具體來看，多單投注增加了 3434 口，而空單減少了 1126 口。

美元指數押注變化 (圖表取自 countingpips.com)

聯準會週三的會議內容，為下個月開始降息舖路，刪除了先前的「耐心」一詞，美元指數上週出現約 16 個月以來的最大單週跌幅。

K Asset Management 外匯策略部董事總經理 Kathy Lien 指出，雖然聯準會的鴿派立場在市場預期之中，但沒有人認為會有 8 位 FOMC 委員的觀點反轉，並開始支持今年降息。

其他貨幣

其他主要貨幣中，歐元、日圓的變化最大，歐元空單大減超過 3.4 萬口，是自 2017 年 10 月 2 日以來，淨空單減少最大的一週，使淨空單減至 52330 口。整體而言，歐元部位已經連 4 週有所改善。

避險貨幣日圓本週也減了 2.8 萬口的空單，相較於今年 4 月 30 日當週，日圓淨空單高達 9.9 萬口，近 3 個月後，現在淨空單僅剩 1.65 萬口。

另一個變化較大的是墨西哥披索，在看空多單連減 4 週之後，墨西哥與美國達成貿易協議，淨多單也因此反彈逾 1.5 萬口，看多披索的部位達到 11.6 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金

大型投機者連續第 3 週增加黃金期貨淨多單部位，與前一週相比再增 2.0 萬口，淨多單總數達 20.4 萬口。

黃金期貨押注變化 (圖表取自 countingpips.com)

本週持倉變化主要來自多單大增，共增加 2.45 萬口，但另一方面，空單也增加 4434 口。過去 3 週以來，黃金淨多單持續增加，這段期間共增加 11.7 萬口。

原油

大型投機者原油看多部位，在近 8 週首度增加，淨多單共增 1.1 萬口，達到 36.3 萬口。

非商業 WTI 原油期貨押注 (圖表取自 countingpips.com)

大型投機者本週押注 WTI 原油期貨的多、空單合約均減少，其中多單減 1.27 萬口，空單減 2.41 萬口，意即本週淨多單的增加主要來自空頭撤退，而非看多的情緒上漲。