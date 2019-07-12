〈群益期貨〉以史為鑑可以知興替－股市在高位，通膨還在低位，這種情況還真是少見

降息到底會怎樣? 大家看法很分歧從歷史看明白, 這次要降息真的和之前的不太一樣關於最近金融市場的變動，有很多的爭論，爭論一是美國聯準會到底降不降息；爭論二，降息到底會造成股市上漲還是下跌？

有時候前面的路看不清楚，是可以借鑑歷史的經驗，但若借錯了歷史，產生了執著，也可能會造成嚴重的失誤。

金融市場情境並不單純，從聯準會考量貨幣政策的變數至少包括：就業、通膨與國際經濟情勢的組合，甚至只是利率扭曲後的正常化過程，因此參考歷史時，最好是能夠找情境愈類似的，結局相同的可能性應該會比較高。

這道理應該不難懂，在過去的歷史，聯準會降息可能來自不同的原因，似乎也不能單純用降息來論定股市會漲或是跌。

老實說，股市在高位，而通膨在相對偏低，歷史經驗實在不多。附圖用油價、PCE、CPI 及 PPI 等不同的組合來表達通膨的概念。

從油價與美股走勢比較圖（圖一）來看，大多時候，美股與油價走勢是同向發展的。然而 2014 年俄羅斯入侵克里米亞半島事件所引發的石油戰，造成油價大跌，以及 2016 年川普登上美國總統寶座，大力實施減稅政策，激勵美股走高，所造成低油價卻高股價的情境，與 1998-1999 年的情境類似；當時均出現短暫降息狀態（但是不是短暫降息也是事後才知道），所以情況算是極度雷同。

白色: 標普 500

黃色: 西德州輕原油綠

綠色: 美國聯邦基金目標利率

再來是 PCE、CPI 及 PPI（註）與股價及利率相互之間的關係（圖二），在 1998-1999 年間確實是處在物價相對偏低的狀態，而且生產者物價者指數 (PPI) 跌幅較消費者物價指數 (CPI) 深（圖三），等於成本下降的比售價多，這對廠商有利，股價上漲是正常的；之後聯準會降息的行為確實改變了低通膨的環境，降息刺激了通膨回升；可以觀察，這段降息是短暫性的，並沒有形成降息的大循環，且很快又回到了升息的循環，這應該也是符合大家目前的想法，若兩者的情況確實是可以相互比擬，當時美股確實是有一段回檔修正的走勢，但沒多久就又回到資金寬鬆環境下的多頭循環。

尤其聯準會十月份恐怕還會再將直昇機開出來撒錢，一撒錢，錢多了，流動性變好，波動性就變小，引發選舉行情的聯想，似乎是再自然也不過了。

註：PCE : 美國個人消費支出核心平減指數

CPI : 美國個人消費支出實質物價指數／美國消費者物價指數

PPI: 美國生產者物價指數

柱狀圖: 消費者物價指數 (CPI)

白色: 美國個人消費支出核心平減指數 (PCE)

粉紅色: 美國聯邦基金目標利率

白色: 消費者物價指數 (CPI)

黃色: 生產者物價指數 (PPI)

綠色: 標普 500

粉紅色: 美國聯邦基金目標利率

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