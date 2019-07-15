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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月12日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2337   旺宏                201768  
00637L 元大滬深300正2      167971  
3481   群創                131148  
2344   華邦電              104175  
2408   南亞科               68227  
2891   中信金               67227  
2303   聯電                 62666  
00677U 富邦VIX              56844  
2367   燿華                 41630  
3037   欣興                 41599  
2409   友達                 36052  
2313   華通                 36011  
2371   大同                 32839  
2888   新光金               30632  
2449   京元電子             28754  
00633L 富邦上証正2          27904  
1101   台泥                 27811  
2317   鴻海                 26469  
3041   揚智                 25228  
1605   華新                 24076  
2330   台積電               23479  
3049   和鑫                 22959  
2884   玉山金               21215  
1102   亞泥                 20960  
2887   台新金               20358  
00672L 元大S&P原油正2       18850  
3017   奇鋐                 18112  
2324   仁寶                 17987  
0056   元大高股息           16441  
3406   玉晶光               15891
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