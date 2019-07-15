台北‧07月12日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2337 旺宏 201768 00637L 元大滬深300正2 167971 3481 群創 131148 2344 華邦電 104175 2408 南亞科 68227 2891 中信金 67227 2303 聯電 62666 00677U 富邦VIX 56844 2367 燿華 41630 3037 欣興 41599 2409 友達 36052 2313 華通 36011 2371 大同 32839 2888 新光金 30632 2449 京元電子 28754 00633L 富邦上証正2 27904 1101 台泥 27811 2317 鴻海 26469 3041 揚智 25228 1605 華新 24076 2330 台積電 23479 3049 和鑫 22959 2884 玉山金 21215 1102 亞泥 20960 2887 台新金 20358 00672L 元大S&P原油正2 18850 3017 奇鋐 18112 2324 仁寶 17987 0056 元大高股息 16441 3406 玉晶光 15891
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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