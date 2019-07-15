台股盤前—短中長期均線多頭排列 偏多架構有利多方上攻

台股上周五 (12 日) 電子權值股表現弱勢，指數開高震盪走低，終場下跌 19.07 點，以 10824.35 點作收，成交量為 1205.97 億元。法人指出，台積電將於周四開法說，美國超級財報周也登場，將成為影響本周台股行情的重要因素，目前大盤短中長期均線呈現多頭排列，且量價符合偏多架構，有利多方上攻。

市場消息方面，日本對韓國祭出半導體材料出貨限令，傳出記憶體大廠三星內部啟動緊急應變計畫，將優先生產獲利動能較佳的 DRAM，縮減目前缺乏獲利動能的 NAND Flash 投片量，且減產幅度逾 2 成，在三星縮減產能下，旺宏、華邦、群聯等 NAND 族群，將享有低價庫存漲價利益。

受到美中貿易戰影響，工具機整機廠及組裝廠持續傳出以「做四休三」方式放無薪休假，部分公司甚至開始強制特休，或精簡部分人力來度小月，業界形容，慘況甚至比 2008 年的金融海嘯有過之。台中市勞工局指出，今年目前為止已有 7 家業者通報無薪假，影響人數達 986 人，其中機械設備製造與機械組裝買賣業就占了 4 家，影響人數就超過 500 人。

在三星全力衝刺折疊行動裝置設計下，為突破首款折疊手機 Galaxy Fold 上市不順的瓶頸，三星近期再申請多項新專利，擬透過鉸鏈設計取代軸承，透過「捲動」的方式將螢幕展開。奇鋐具備鉸鏈製造及設計能力，有機會扮演三星新折疊應用要角，神盾、GIS-KY 等三星協力廠也可望受惠三星新設計突破。

三星、LG、小米均已有 5G 手機上市，華為、OPPO 則已發表 5G 手機，近期陸續開賣，加上 5G 開台國家增加，有助 5G 手機普及，可望推升高階智慧機種市占，挹注供應鏈出貨，國內散熱、電池及無線射頻等相關業者將優先受惠。

傳產方面，由於鋼市不如預期，為提升獲利，國內鋼鐵龍頭中鋼展開降低成本大作戰，聚焦高爐、轉爐等煉鋼核心製程，透過重新調配煤鐵原料、精算廢鋼比重、熱軋底材薄化、簡化工序等措施，盼將今年原定節省成本目標 38 億元、大幅增加至 61.7 億元，增幅逾 62%。

法人指出，半導體法說本周起跑，台積電將於周四開法說，而美國超級財報周也登場，將成為影響本周台股行情的重要因素，不過，目前大盤位階不低，預期個股表現空間，將優於大盤表現，且大盤短中長期均線，均呈現多頭排列，加上量價符合偏多架構，可望有利多方上攻。

