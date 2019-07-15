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台股盤後－台積電領軍半導體 月線強撐收漲52點 下一步挑戰前高

台股盤後－台積電領軍半導體 月線強撐收漲52點 下一步挑戰前高。(鉅亨網資料照)
台股盤後－台積電領軍半導體 月線強撐收漲52點 下一步挑戰前高。(鉅亨網資料照)

台股今 (15) 日早盤一度測試月線 10768 點，但台積電領軍半導體族群力抗賣壓，加上高雄概念股、生技股、蘋概股、5G 族群等各擁題材發揮穩盤作用，終場加權指數上漲 52.08 點、收在 10876.43 點，成交值微服量縮 1173.71 億元，下一步有機會挑戰前高。

受到中國軍演衝擊，加權指數開盤小跌 4.43 點，以 10819.92 點開出，盤中最高 10880.56 點，最低 10769.57 點。八大類股漲跌幅：泥窯股跌 0.53%、食品股漲 0.12%、塑化股漲 0.32%、紡織股漲 0.76%、機電股漲 0.99%、造紙股跌 0.24%、營建股跌 0.11%、金融股跌 0.44%。

台積電本周四將召開法說會，法說會行情提前起跑，終場勁揚 1.6%、收在 254.5 元，創兩個月以來波段新高；股王大立光收平 4205 元。

在台積電領軍下，半導體表現也強強滾，旺宏強漲 8.83%，品安、揚智等都大漲。

國民黨總統初選民調盤中出爐，高雄市長韓國瑜以 44.805% 順利出線，高雄營建概念股欣巴巴率先攻上漲停，帶動包含京城、隆大、永信建 (5508) 等股價上漲演出慶祝行情。飯店業者華園跳空漲停、高野也觸及漲停；此外，與韓國瑜家族關係密切的中天生技也飆漲停鎖住。

前鴻海董事長郭台銘雖然初選以第二名落敗，但尾盤低接買盤介入，推升鴻海股價翻紅，以小漲 0.5 元、收在 78.1 元。鴻家軍的 GIS-KY、正達、乙盛 - KY、中揚光、建漢、友威科、樺漢都收紅。

生技月下周登場，生技股以大學光今天漲 7.87% 最亮眼，優盛、合世、雃博、聯上、健喬、葡萄王、旭富、國際中橡等都表現不俗。

蘋果新機拉貨啟動，蘋果概念股—華通、穩懋、臻鼎 - KY 及優群第 3 季營運看好，華通、臻鼎 - KY、穩懋均在除息後順利完成填息，優群也緩步填息，可望為即將除息的新普科、玉晶光及台郡等除息行情注入強心針。

繼美國、南韓、中國大陸紛紛開通 5G 服務，台灣也將開放 5G 執照申請競標，5G 概念股今天也持續加入輪動行列，眾達 - KY、上詮、聯鈞、智易、台嘉碩都收漲。

台股早盤受到中國軍演開低，一度摔破 18000 點，觸到月線後吸引低接買盤介入，開低走高翻紅，守住 18000 和 5 日線，目前在美股率先創新高下，若電子股挺身而出，台股將有機會挑戰前波高點 10914 點，進而上攻 11000 點。

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