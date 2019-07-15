台股盤後－台積電領軍半導體 月線強撐收漲52點 下一步挑戰前高

台股今 (15) 日早盤一度測試月線 10768 點，但台積電領軍半導體族群力抗賣壓，加上高雄概念股、生技股、蘋概股、5G 族群等各擁題材發揮穩盤作用，終場加權指數上漲 52.08 點、收在 10876.43 點，成交值微服量縮 1173.71 億元，下一步有機會挑戰前高。

受到中國軍演衝擊，加權指數開盤小跌 4.43 點，以 10819.92 點開出，盤中最高 10880.56 點，最低 10769.57 點。八大類股漲跌幅：泥窯股跌 0.53%、食品股漲 0.12%、塑化股漲 0.32%、紡織股漲 0.76%、機電股漲 0.99%、造紙股跌 0.24%、營建股跌 0.11%、金融股跌 0.44%。

台積電本周四將召開法說會，法說會行情提前起跑，終場勁揚 1.6%、收在 254.5 元，創兩個月以來波段新高；股王大立光收平 4205 元。

在台積電領軍下，半導體表現也強強滾，旺宏強漲 8.83%，品安、揚智等都大漲。

國民黨總統初選民調盤中出爐，高雄市長韓國瑜以 44.805% 順利出線，高雄營建概念股欣巴巴率先攻上漲停，帶動包含京城、隆大、永信建 (5508) 等股價上漲演出慶祝行情。飯店業者華園跳空漲停、高野也觸及漲停；此外，與韓國瑜家族關係密切的中天生技也飆漲停鎖住。

前鴻海董事長郭台銘雖然初選以第二名落敗，但尾盤低接買盤介入，推升鴻海股價翻紅，以小漲 0.5 元、收在 78.1 元。鴻家軍的 GIS-KY、正達、乙盛 - KY、中揚光、建漢、友威科、樺漢都收紅。

生技月下周登場，生技股以大學光今天漲 7.87% 最亮眼，優盛、合世、雃博、聯上、健喬、葡萄王、旭富、國際中橡等都表現不俗。

蘋果新機拉貨啟動，蘋果概念股—華通、穩懋、臻鼎 - KY 及優群第 3 季營運看好，華通、臻鼎 - KY、穩懋均在除息後順利完成填息，優群也緩步填息，可望為即將除息的新普科、玉晶光及台郡等除息行情注入強心針。

繼美國、南韓、中國大陸紛紛開通 5G 服務，台灣也將開放 5G 執照申請競標，5G 概念股今天也持續加入輪動行列，眾達 - KY、上詮、聯鈞、智易、台嘉碩都收漲。

台股早盤受到中國軍演開低，一度摔破 18000 點，觸到月線後吸引低接買盤介入，開低走高翻紅，守住 18000 和 5 日線，目前在美股率先創新高下，若電子股挺身而出，台股將有機會挑戰前波高點 10914 點，進而上攻 11000 點。