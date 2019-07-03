台耐蝕、冷軋鋼品恐遭美課高關稅 鋼鐵公會：仍須了解詳細產品稅號

美國商務部認定台、韓耐蝕及冷軋鋼品，透過在越南「輕加工」，藉此規避關稅，台廠最高恐面臨 456% 關稅。對此，鋼鐵公會及國內鋼廠高層均認為，國內業者沒有刻意規避的需要，可能是越南加工業者使用台灣底材的比重較高而受波及，會再了解詳細產品的稅號名單。

鋼鐵公會指出，目前有 2 個可能性，第 1，就是單純美國針對越南銷美鋼品增加一事進行調查，只是其中發現，大多使用台灣及韓國耐蝕及冷軋底材，但關稅還是針對越南，對台廠並無直接影響；第 2，是美國要追朔源頭，屆時就會直接衝擊台廠。

不過，鋼鐵公會認為，第 2 個原因比較不大可能，主要是因台廠耐蝕鋼板銷美雖然被課稅，但課稅額度範圍約 2-10%，其實還是有能力直接銷美，沒必要承擔規避帶來更大的風險及成本。

國內鋼廠業者也認為，去年美國告中國反傾銷，也使越南廠商無法使用中國耐蝕、冷軋底材加工銷美，只好轉向使用台灣、越南進口底材，且在中國無法出口下，越南出口增加，導致被美國盯上，台灣應不至於會出現遭美國認定反規避的情事。

鋼鐵業者進一步指出，此次調查是美國鋼鐵業者所提出，目前鋼鐵需求放緩，價格呈現下行，美國業者也可能藉此保有自身的競爭力。

鋼鐵公會表示，依照目前聲明，還無法確認詳細遭課徵的產品稅號名單，目前也已經通報經濟部，也將緊盯後續發展情形。

據了解，目前台廠特定抗腐蝕性鋼品遭美國課稅的廠商有燁輝、裕鐵、欣建、中鴻、盛餘等業者。