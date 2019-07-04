〈鋼材遭美控洗產地〉美將課456%鋼鐵關稅 經部：不是洗產地 是各國標準不一

美國商務部將針對部分韓、台鋼鐵製品，運到越南加工再輸美課徵 456% 關稅。對此，經濟部長沈榮津今 (4) 日強調，不是台灣商品洗產地，而是各國對出口原產地認定標準不一，將請貿易局搜集各國規範。

美國調查，自從對南韓和台灣鋼鐵製品課徵關稅後，越南出口到美國的耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品的出貨量，比先前分別增加了 332% 和 916%，認為韓、台規避美國反傾銷和反補貼關稅，有洗產地之嫌，因此將課徵高達 456% 關稅。

對此，沈榮津表示，是越南廠商進口台灣鋼材進行加工，再銷往美國，被認定反傾銷，「這是不對的，要先釐清」。目前還不清楚越南廠商進口台灣鋼材製成什麼產品，是提供內需市場還是轉為外銷，經濟部還要再評估盤點。

根據貿易局統計，近年熱軋鋼品外銷，越南是我國第 1 大出口市場， 2018 年熱軋鋼品占我相關產品出口總量 25.9%。年度出口量方面， 2015 至 2018 年我銷越數量分別為 100 萬公噸、 121.05 萬公噸、 131 萬公噸及 117.8 萬公噸。冷軋鋼品的部分，越南則是我國第 9 大出口市場， 2018 年冷軋鋼品占我相關產品出口總量 2.4%。

沈榮津表示，各國對出口原產地認定標準不一，像台灣有規定需檢附產證、原產地認定標準等，而歐美又有不同規範，因此，將請貿易局搜集各國洗產地規定，要尊重出口到哪個國家，就要符合當地規定。

至於廠商有無因應策略，沈榮津指出，要先了解各國規範，廠商就會遵循規定，「不然處在不確定情況，廠商也會怕，到時受罰也不好」。

貿易局則回應，熱軋鋼材是抗腐蝕鋼品的重要材料，依據美國初判結果，越商若使用我國熱軋鋼材加工後轉銷美國，即有可能被課徵反規避稅，而對台灣冷、熱軋鋼品銷往越南造成某種程度的影響，但影響程度多寡需與業界進一步商討，才能釐清並研議可能的因應。