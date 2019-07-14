〈觀察〉市場不確定性 中小型PCB廠求「穩」為主

美中貿易戰爆發、加上日韓關係緊張，造成今年下半年電子業旺季，隨時都有供應鏈「斷鏈」危機，PCB 廠因應此不確定，不僅放緩擴張腳步，並在財務上採取穩健腳步因應，近期同泰電子 (3321-TW) 與定穎 (6251-TW) 等，陸續都有動作。

PCB 業傳出，定穎將出售桃園廠區，而將在今年前完成交割，有助現金流入與財務結構的改善，軟板廠同泰電子則將減資約 2 成彌補虧損，健全財務結構；就財務報表來看，兩家公司負債比都超過 7 成，確有改善必要。

其中，定穎雖然每股淨值達 14.1 元，但負債比高達 71.49%，同泰每股淨值 6.41 元，但負債比達 71.49%，若遇到來自金融機構忽然收傘，不可測的經營變數恐難以因應，且同泰目前每股淨值 6.41 元，經營虧損狀況無法在短時間內改善，再虧損恐淪為全額交割股，因此減資 2 成，可提高每股淨值及股價，同泰完成減資後將再辦一次現金增資

同泰為欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 重要轉投資軟板廠，近年朝向韓系手機廠開發，並大力開發 Mini LED 背光源的巨量移轉載板，已有出貨實績，正等待市場商機發酵，此時提出財務改善，若獲大股東支持，營運可望再現契機。

就整體台 PCB 業競爭態勢來看，投資仍是強者恆強，中小型 PCB 廠面臨市場籌資不易的窘況；技術上，大型 PCB 廠不斷以 HDI (高密度連結板)、HDI Anylayer、軟硬結合板、類載板等創新技術，因應客戶端對 3C 電子輕、薄、短、小的設計走向，並往新產品應用領域如半導體 COF 發展，利用技術高門檻，阻絕包括陸資 PCB 廠在內的競爭對手；即使競爭對手有意跨越高技術競爭門檻，仍必須面對技術升級龐大資金需求。