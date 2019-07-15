◆盤勢分析

1.Fed 主席鮑爾上週表示海外經濟活動轉弱及貿易緊張上升所帶來的亂流，壓低了美國經濟展望，拉高了 7 月降息的預期。根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期降息機率為 100%。Fed 降息達 50 基點的機率為 20%。第二季財報季將於本週開始。分析師平均預估第二季 S&P 500 公司的獲利將下降逾 2%。上週五美股上漲，漲幅介於 0.46 至 1.90％，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。

(2)均線：支撐為季線 (約在 10,690 點) 至 06/26 低點 10,645 點，壓力為 07/01 高點 10,914 點至 11,000 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 143 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 PA、矽晶圓、太陽能、網通、IC 設計、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並挑戰反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸、車用等。

5. 雖然中美貿易戰尚未落幕，日韓紛爭為記憶體市場帶來新變數，但晶圓代工龍頭 2330 台積電才剛與客戶敲定的下半年訂單傳出好消息，包括蘋果 A13 應用處理器開始投片，超微擴大 Zen 2 架構處理器及 Navi 繪圖晶片下單，加上華為海思第三季先進製程投片量再創歷史新高，台積電下半年 7 奈米產能全線滿載，16/12 奈米產能亦供不應求。

6. 日本管制三大電子業關鍵耗材輸韓，全球記憶體龍頭三星高層緊急赴日交涉之餘，傳內部啟動緊急應變計畫，將把庫存耗材優先用於獲利主軸的 DRAM 生產，縮減目前缺乏獲利動能的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）投片，減產幅度逾二成，台灣 2337 旺宏、2344 華邦電、8299 群聯等 NAND 族群將享有低價庫存漲價利益。

7. 電子代工大廠和碩（4938）印尼巴淡島新廠正式落成，為和碩集團在東南亞的第一個據點，將用來生產網通產品，開啟集團東南亞投資的里程碑。和碩是繼 2317 鴻海、3231 緯創、2324 仁寶、2356 英業達之後，又一電子大廠在東南亞設點生產，藉此避開美中貿易戰可能的關稅影響。台灣主要電子代工廠當中，目前僅剩 2382 廣達仍未於東南亞設點。

8.「2019 亞洲生技大展」即將登場，今年三大亮點是精準醫療、智慧醫療、醫療 AI 等，預計將吸引 25 國、逾 10 萬人共襄盛舉，引動近期市場追捧「生技展概念股」熱絡行情，成為台股短線的交投亮點。亞洲生技大展將於 7 月 25 日至 28 日在南港展覽館登場，本次規劃 20 大主題區，規模創歷年新高。近期可留意生技族群。

