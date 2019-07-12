【華冠投顧】下周…時間關鍵轉折!

美股昨晚漲跌互見， FED 主席鮑爾再唱降息風，道瓊指數站上歷史新高，台股今日過昨日高點，指數終場量縮下跌 19 點，收在 10824 點，成交量 1209 億元，周線上漲 38 點。

我們從 7/1 大盤大漲到 10914 點創高，股票獲利調節後，就沒出手，指數一度跌到 10680 點，在本周三，因 FED 暗示降息效應下帶動上漲，不過激情過後，今日似乎已恢復平靜，漲不太動，很悶的盤，還是要謹慎。

好賺才出手，不好賺寧空手

7/1 說: 逢高獲利調節後，接著沒做多也沒做空，一直擁抱著滿滿現金，股票不必天天做，一波做完再等下一波好賺機會再繼續賺，我們放棄本周三因預期降息消息漲上來的這一小段，這一段很危險，因為，你會發現在這裡追買股票，沒有比較好賺錢!

舉例來說，7/1 10914 點，請大家獲利調節的股票，包括康控 KY(4943)…7/2 190 元 ，聯發科 (2454)27/3 326.5 元，泰碩 (3338)57/2 67.7 元，雙鴻 (3324)7/2 164 元，玉晶光 (3406)7/9 454 元，樺漢 (6414)7/1 239.5 元，中美晶 (5483)7/12 89.6 元，今創高，浩鼎 (4174)7/2 170 元，中裕 (4147)7/2 168 元等，除中美晶就都沒高點。這一波真的不好賺…. 周三最強的比特幣挖礦股，各位看看撼訊 (6150)+ 映泰 (2399)+ 麗臺 (2465)+ 青雲 (5386)+ 承啟 (2425)+ 世芯 KY(3611)… 等，漲 1 天跌 2 天，周三去追買的人全部套在裡面，其他波若威 (3163)+ 利勤 (4426)+ 晶彩科 (3535)+ 豐泰 (9910)+ 百和 (9938)+ 中釉 (1809)….. 等都買了就套… 今天還有很多股票出現暴量漲不動，大家一定要注意。

【下周關鍵時刻…】台股上周漲 54 點，本周漲 38 點，高檔震盪盤，下周是自 5/29 起反彈第 33 天，周線第 8 周，都是關鍵的轉折時刻，另外台股連三天彈升後，短線指標已進入超賣區，台股站上季線之上盤整三周能量將釋放，因此，建議勿亂追價，停看聽一下，耐心，靜心等待新趨勢出現，再全力以赴，穩健操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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