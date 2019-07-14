為何咖啡豆價格崩盤 商店銷售杯裝咖啡反而更貴？

如果種植者為咖啡豆設定最低價格以協助辛苦的農民獲得工作報酬，消費者可能會要為咖啡支付更多費用。

據《華爾街日報》報導，從巴西到哥倫比亞的數十家咖啡園主希望限制買家獲得咖啡豆的低價，以確保農民在 10 年來全球咖啡市場價暴跌下獲得報酬。一些業內專家估計，如果確定設立基本價格，消費者可能會為每包零售袋裝咖啡多支付最高 2 美元。

總部位於新澤西州 Hoboken 的全國零售連鎖店咖啡生產商 Pan American Coffee Co. 咖啡主管 Sal Santuccio 表示，「根據業界普遍預估，很可能會上漲 1 美元到 2 美元。」

《華爾街日報》報導，咖啡種植者正在比照可可買家的作法，為咖啡設定最低購買價格。可可是巧克力的主要成分。

近日盛傳咖啡種植者因價格創歷史新低而無法負擔生產的說法一直甚囂塵上。根據 The Specialty Coffee Association 的 2017 年數據，咖啡農場每袋收費約 2.50 美元才能獲利。業內人士表示，咖啡買家需願與咖啡生產商更好地合作，才能改善條件。

Specialty Coffee Association 執行董事 Yannis Apostolopoulos 指出，「咖啡種植者在維持獲利營運方面面臨的問題很複雜，光靠消費者支付更多代價也無法解決問題。」

他說，「咖啡生產商和咖啡買家之間的關係需要進行系統性的改變，而我們正在探索實現這一目標的解決方案。」

然而，咖啡專家並不認為消費者短期內要飲用的咖啡支付更多費用，並且如果咖啡豆的最低價格被訂定，可能需要 6 個月到 1 年的時間才能看到顯著的價格變化。

1 磅阿拉比卡咖啡豆批發價自 3 月來一直徘徊在 1 美元左右，這是十多年來的最低價格。1 磅咖啡粉可沖泡出約 48 杯咖啡。這種咖啡豆是包括星巴克 (SBUX-US) 在內的大型咖啡連鎖店常用的豆類。

但專家表示，消費者仍將以相同的價格購買美式咖啡或拿鐵咖啡。雖然批發咖啡價格一直在下降，但消費者的咖啡價格實際上一直在上漲。

根據市場研究公司 NPD Group 的數據，消費者為所有餐廳類別 (包括速食和正式) 支付一杯咖啡的平均價格為 2.99 美元，比去年上漲 8 美分。在美食咖啡館，它是 4.24 美元，比去年增加 8 美分。一些最高檔的咖啡飲料，如來自紐約市 Eleven Madison Park 的咖啡​​飲料，採用來自哥倫比亞一個專有農場的稀有咖啡品種 Wush Wush 製成，每杯最高可達 24 美元。

在全美最知名的咖啡連鎖店星巴克，根據地點的不同，客戶需支付 1.95 美元至 2.15 美元不等的價格買一杯 12 盎司沖泡咖啡，這是 2018 年調漲 10 至 20 美分後的價格。

紐約咖啡豆期貨價格走勢

是什麼讓阿拉比卡咖啡豆與其他種類不同

位於紐約布魯克林威廉斯堡的咖啡店、酒吧和美食酒吧 Freehold 聯合創始人 Brice Jones 指出，一袋來自非洲和哥斯達黎加的專有 Stumptown 混合咖啡豆售價高達每磅 10 美元。顧客每杯普通咖啡支付 2.50 美元，拿鐵咖啡 4.25 美元。

他說，「你不會知道阿拉比卡咖啡豆是什麼味道，」「但我們更想知道它來自哪裡，還有生產者使用良好的農作方式和勞動條件。」

與帶有偏苦穀物口感的羅布斯塔咖啡豆相比，阿拉比卡咖啡豆通常具有更甜、帶有果香的味道。更重要的是，全球各地種植的阿拉比卡咖啡豆種類繁多，根據種植地點的不同而有所不同。

Jones 說，拿鐵咖啡成本接近 1 美元，估計牛奶只需 35 美分；另外 35 美分的咖啡；環保可分解紙杯 10 美分；製作過程中需支出 10 美分，勞動成本占 10 美分。

他說，「在紐約市，當你買一瓶 10 美元的伏特加蘇打水，沒有人眨眼；但若你賣一杯 6 美元的拿鐵咖啡，人們會失去理智。」

為什麼在咖啡館和商店買咖啡仍然很貴

Santuccio 說，他的公司一直支付 1.34 美元購買一磅未經烘烤和未加工的阿拉比卡咖啡。

商用市場上有兩種類型的咖啡廣泛銷售：阿拉比卡咖啡，質量最高，受氣候變化影響最大；羅布斯塔咖啡，可以在溫暖的條件下生長，但不太受歡迎。

正如葡萄酒的價格高低都有，像是黑比諾酒，阿拉比卡咖啡同樣也有不同品種，根據它們的種植地點和方式，有些成本更高。

Pan American Coffee Co. 的業務是烘焙和包裝咖啡豆，這些咖啡豆在沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 等雜貨店以袋裝出售，售價在 4.99 美元至 8 美元間。

Santuccio 指出，「咖啡豆的價格下降，並不一定意味著零售袋裝的價格就會下降，」「你仍需要支付勞力、烘烤、加工和包裝費用。」

Santuccio 表示，為零售商生產一袋咖啡粉需要大約 2.13 美元，不包括運送和儲存咖啡所需支付的費用。

從農場到廚房，咖啡都有很長的路要走

近 40% 的咖啡豆都在巴西種植，20% 在越南種植，其次是哥倫比亞、印尼和宏都拉斯。但巴西的過度生產加上貨幣貶值，導致咖啡價格崩盤。與美元相比，巴西雷亞爾的價值比 2011 年低 60%。

咖啡豆價格偏低對咖啡農產生負面影響，他們無法支付費用並獲利，往往導致咖啡採摘者及其家人的工作條件惡劣。

去年，星巴克承諾向受中美洲遭低咖啡價格影響的農民提供 2000 萬美元的緊急救濟。星巴克發言人 Noelle Novoa 拒絕披露星巴克為一磅咖啡豆批發支付的費用。

但她說，採購和烘焙咖啡、質量保證，以及商店設計、產品包裝以及運輸、分銷和勞動力的研究和開發有很多相關成本。

Novoa 說，「在星巴克，我們只購買最優質的阿拉比卡咖啡，」根據 Conservation International 設定的標準，大約 99% 的星巴克咖啡符合道德標準。

她說，「另外 1% 來自我們正在探索的新起源，」「我們為此支付額外費用。」