全球供應過剩很快就要轉趨不足 咖啡期貨價格年底前恐反彈20%

咖啡價格已跌破每磅 1 美元，接近 10 年來的最低水平，但過去 2 年全球供過於求壓低價格的情形可能最終在 2019 年結束。

RJO 期貨高級市場策略師 John Caruso 表示，「咖啡市場目前正在幾條不同的戰線上展開戰爭。」他說，巴西 2018 年豐收，創造了創紀錄的 6200 萬袋 60 公斤裝 Arabica 咖啡和 Robusta 咖啡，將價格推至多年低點，遠低於大多數農民的生產成本。

ICE 期貨美國交易所 2 月 26 日的期貨價格收於每磅 96.80 美分，這是去年 9 月以來最活躍合約的最低收盤價，去年 9 月曾觸及 95.85 美分的每日結算價，為 2006 年 7 月底來的最低價。過去兩年價格收跌，週四 (7 日) 收於 98.50 美分，今年以來下跌了 4%。

Caruso 說，目前，「預計對咖啡生產的『離峰年』有利的短期天氣，阻礙了 2019 年開始的價格上漲。」經過前一年的盛產，咖啡樹需要休養生息，第二年的產量會略有減少。他說，「巴西幣對美元的貶值也給市場帶來壓力，因為兩者高度相關。」咖啡在全球性都以美元定價。他表示，當巴西幣對美元匯率走貶時，會鼓勵巴西農民向全球市場出口更多咖啡。巴西是全球最大咖啡生產國。

全球商品經紀公司 Marex Spectron 估計，2018-19 年度全球咖啡供應總量為 1 億 7230 萬包，需求估計為 1 億 6440 萬包，意味著過剩 790 萬包。Marex 的早期全球產量預估顯示，到 2019-20 年時，供應量將減少至 1 億 6690 萬包，需求量將增加至 1.681 億袋，供應量將不足 120 萬包。Marex Spectron 分析師還強調「潛在需求仍然健康，每年增加 2% 至 2.5%。」目前的價格低於許多咖啡農「水洗加工」的 Arabica 咖啡，這將「對生產水平造成影響」。

Caruso 表示，大多數農民的生產成本為 1.20 美元至 1.50 美元，因此在目前低於 1 美元的價格來看，他也認為未來很可能出現供應短缺。他說，「從價值的角度來看，我喜歡咖啡。」「我們認為任何小小的催化劑，無論是天氣、貨幣，甚至是其大量淨投機性空頭部位 63000 口合約的空頭回補，都可能引爆價值投資人的瘋狂買進。」他認為價格可能在今年「毫不費力地」反彈至 1.20 美元。

但 Price Futures Group 資深市場分析師 Jack Scoville 指出，價格可能仍有進一步下跌的空間。他認為，仲夏價格可能會跌至 90 美分以下或 80 美分以上的水平，「但隨後應該就會開始回升」，因為生產減少的威脅至少造成短暫的空頭回補。

Caruso 說，價格上漲很可能「最終」轉嫁給消費者，但「幾乎不會有任何立即的影響」。全球咖啡消費量正在上升，並且到年底可能出現供應短缺，因此「晨間一杯 3 美元的咖啡價格很快就會上漲」。

對於投資人而言，Caruso 表示他喜歡 ICE 交易期貨合約，這是 Arabica 咖啡的全球指標。投資人還可以考慮 iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO-US) 和 iPath Pure Beta Coffee ETN。