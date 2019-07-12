紐約匯市 — 美元跌勢收斂 因通膨優於預期；歐元自三周低點回升

周四 (11 日) 美元指數在早盤下跌後，午盤出現反彈，主要受到優於預期的通膨數據推動，且部分 Fed 官員稱經濟現況是「烏雲」，而非「暴風雨」，不認為 7 月將如市場所說有 100% 的降息可能性。

美國公布 6 月 CPI (消費者物價指數) 月增率增加 0.1%，剔除食品與能源的核心物價指數月增達 0.3%，創去年 1 月以來最大漲幅，年增率亦達到 2.1%，遠優於市場預期。不過，6 月最後一周續領失業金人數卻意外大增，由前值的 169.6 萬人增加至 172.3 萬人，高於預期。

亞特蘭大 Fed 行長 Raphael Bostic，以及里士滿 Fed 行長 Thomas Barkin 發表談話，認為美國目前通膨水準維持在 2% 的目標，失業率也低，現在很難為「踩油門」做出決定。

儘管兩位今年在 FOMC 上沒有投票權，不過此番談話削減了市場對 Fed 7 月底 100% 鐵定降息的預期。美元指數跌幅收斂，最終小跌 0.07%，維持在 97 整數關卡之上。

富國銀行分析師認為，全球主要的國家央行，年底前都將持續寬鬆的貨幣政策，包括美國、歐洲等 G10。主要反映在 G20 會議後，中美雙方尚未達成實際的協議，對全球經濟的威脅仍存，認為美國 7 月降息的可能性還是非常高。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

其他貨幣多數相對美元小幅升值。歐元兌美元小升 0.04%，歐洲央行 (ECB) 表示，央行將會為未來的進一步刺激措施打開大門，認為貿易不確定性對經濟帶來傷害，央行必須做好準備。

富國銀行分析師認為，歐洲經濟成長緩慢，通膨在區域內各國家不一，需要央行做出更多刺激措施。預期 ECB 將於 9 月降息，料後續歐元的漲勢仍將面臨壓力。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週五 (12 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.07。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1255 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2529 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6972 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3060 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.48 日圓。