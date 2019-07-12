股市創新高點 利率偏低 Fed却要降息 看不懂的美國經濟

這個世界真的瘋了，只要看看美國經濟情況，就不得不相信了。

美國股市創新高點，裁員與失業率處於 50 年低點。然而，聯準會 (Fed) 却準備降息，因為他們擔憂美國經濟。

在川普時代裡，真的發生了這種事。主要是因為，他的政策讓 Fed 感到擔憂。

央行擔心白宮與中國及其他國家的貿易衝突，傷害了美國農民，製造商與出口商，影響了企業投資，也減緩了經濟。

UBS 分析師海菲爾 (Mark Haefele) 說；「全球成長已經減緩。貿易衝突及加徵關稅，造成了不確定性，讓企業更難進行投資。」

今年秋季，分歧的國會可能再度陷入僵局，導致政府關門，或凍結聯邦支出，對經濟亦屬不利。

所以 Fed 主席鮑爾的焦點並不在經濟，美國經濟其實也還好。他擔憂的是經濟學家所稱的內部或外部的 "衝擊"。而貿易戰便是其中之一。

因而他願意於 7 月底降息。

但是並非每個人都支持。許多經濟學家懷疑，已然偏低的利率進一步小幅下降，對經濟到底有何助益。

「他降息的著眼點，幾乎全在貿易協商造成的不確定性，及對企業信心與投資帶來的拖累，」Amherst Pierpont 證券公司分析師史坦利 (Stephen Stanley) 說。「我認為降息的理由，非常薄弱。」

還記得嗎？僅僅七個月前，Fed 預期今年將會幾度升息。但這種預期已不復存在。現在問題變成了 Fed 會降息幾次，以及有什麼好處。