7月「鐵定」降息？ 兩位 Fed 行長持懷疑態度

隨著聯準會 (Fed) 主席鮑爾的「降息說」，市場認為 7 月底貨幣會議降息已是 100% 肯定，激勵股市再創新高。不過兩位 Fed 行長對於這樣的看法，抱持懷疑態度，認為經濟並沒有「差成這樣」。

亞特蘭大 Fed 行長 Raphael Bostic 稱，經濟現況是「烏雲」，而非「暴風雨」，不認為 7 月將如市場所說有 100% 的降息可能性。

Bostic 認為，市場對於央行不能達到 2% 的通膨目標的擔憂，不需要太擔心，「衡量標準顯示，通膨正已接近央行的目標，而不是逐漸遠離它」。

Bostic 強調，央行的雙重任務：充分的就業，與通膨穩定，目前看起來，兩這都做得不錯，不像許多人認為的那樣不足。

里士滿 Fed 行長 Thomas Barkin 則認為，企業信心和投資受到貿易戰影響，出現了放緩，不過美國目前通膨水準維持在 2% 的目標，失業率也低，現在很難說，Fed 是否為「踩油門」做出決定。不過 Raphael Bostic 與 Thomas Barkin 今年沒有投票權。

而 Fed 主席鮑爾仍強調，6 月優於預期的就業數據不會影響寬鬆貨幣政策的看法，認為失業與通膨之間的關係，已經變得微弱，過去的貨幣政策可能已經「過緊」了，未來將有寬鬆空間。