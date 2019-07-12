權值股無力指數狹幅整理 台股市值守住32兆

台股本週受權值股疲乏拖累，大盤呈現狹幅整理，單週小漲 38 點，上市公司總市值僅增加 1166 億元，但仍維持在 32 兆關卡，法人表示，重量級權值股台積電 (2330-TW) 下週即將登場，該公司對於下半年景氣展望將成左右台股的重要風向球。

台股本週呈現狹幅震盪整理，加權指數終場收在 10824.35 點，單週小漲 0.36%，上市公司總市值共 32.7 兆，較上週增加約 1166 億元。

以產業類別來看，主要以光學族群表現相對強勁，單週漲幅 3.04%，水泥族群則走勢疲軟，單週跌幅達近 4%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，本週法說會登場，重要指標企業陸續在法說釋出優於市場預期的第 2 季財報與第 3 季展望，下週法說則由半導體族群領軍，預期應該能樂觀看待第 3 季展望。

富蘭克林華美投信認為，目前市場較期待第 3 季科技業景氣回溫，成為台股領漲主流，如同今年第 1 季時半導體、光學權值法說會後獲市場利空出盡解讀，股價波段走揚營造電子股反彈有利氛圍。

富蘭克林華美投信認為，現階段半導體權值營運仍有上修空間，光學大廠也即將進入產業旺季，管理層稱目前產能滿載，預料可支撐加權指數不易大跌，未來占台股比重高的半導體族群如能獲正面展望帶動，將成挹注台股上攻動能。