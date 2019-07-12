美國準備干預外匯市場？高盛：風險很小卻在上升

美國是否可能干預市場打壓美元？對華爾街來說，現在這是個必須正視的問題了。

繼 ING 和花旗集團之後，高盛也在週四 (11 日) 的報告中，列入美國干預外匯市場的風險。策略師 Michael Cahill 表示，美國直接外匯干預的風險很小，但是卻在上升。

Cahill 指出，雖然這違背了過去幾十年的常態，但已開發國家央行近期積極採取如 QE 等非常規的政策，外匯干預有點類似這一類政策。

美國前一次干預外匯市場在 2011 年，當時日本發生了災難性的地震，日圓飆升，促使美國與夥伴國聯手進行干預，同時提振美元。

過去美國干預並不罕見 (圖表取自 Market Watch)

川普打壓美元意向明確

美國總統川普長期抱怨美元太強，上週並指責歐盟與中國操控貨幣，造成美國出口商的劣勢，表示美國如果不回擊就像是傻瓜。另有報導指出，川普已經要求官員尋求削弱美元的方法。

Cahill 在報告中說，川普近來更明確要打壓美元的態度，讓美國外匯政策重新成為投資者的首要問題，在貿易緊張的背景之下，一切均有可能發生。

Cahill 表示，美國一旦拋售美元，可能帶來相當大的市場反應，包括美元疲軟、日圓兌美元走強，並削弱國外股市與公司債等風險資產。

恐怕只能獨自行動

Cahill 指出，過去美國干預匯率，美國財政部和聯準會通常會提供相同金額的資金，但如果聯準會選擇不加入，將「大幅限制」潛在的干預規模。但即使只有財政部出手，也將帶來很大的市場效應。

另外，由於外匯市場交易量大，過去的干預往往各國聯合行動。但 Cahill 表示，現階段國際社會不太可能與美國協調行動，共同削弱美元。

Cahill 指出，迄今為止美國避免了一些更具挑釁性的貨幣行動，例如正式將任何貿易夥伴標註為「匯率操縱國」。他說，與此同時，聯準會降息的行動應該會削弱美元。