〈電商求新求變〉網家強攻非3C版圖 估下半年日用品銷量年增200%

富邦媒 (8454-TW) 甫宣示推出「週期購訂購商品專區」，藉此快速擴展在生活快消品的銷售版圖後，網路家庭 (8044-TW) 也不甘示弱表示，正持續擴大提供快消品品項並強化與品牌合作，樂觀看下半年日用大館整體的業績將達 200% 成長。

生活快消品自去年以來已成為網購成長新趨勢，今年以來箱購和社群團購趨勢更進一步攀升，成為推升網購買氣的一大主力，各家平台都在拚日用品銷售，網家表示，民生日用品具「消耗快速且需求即時」特性，一直是非 3C 網購市場的重要成長動能。

因此，今年 PChom24h 購物將持續和更多日用品牌緊密合作，從行銷、數據、社群、代言、廣告、倉儲和物流等各方面都納入家用品的網購通路策略，讓品牌營運力道結合更深。

網家也強調，自家開發的 NFC 感應 PChome 智慧標籤，有助推動銷售，家用品銷售目標是下半年要再較去年同期成長 200%。

另一方面，創業家 (8477-TW) 旗下生活市集同樣以生活用品為銷售主軸，今年首度成立自有品牌專區，並深度經營大組數團購，帶動相關商品業績成長幅度高達 5 倍，而大組數採購已占整體訂單的 40%，優於前一年度的 30%。

網家旗下 PChom24h 購物 7 月正強打個人清潔用品、家用清潔掃除商品品牌周，周周強棒，首次攜手 P&G 推快閃品牌日，由於滿額還加送衛生紙，網家樂觀預期 P&G 整體客單可成長 3 倍，預計以紙尿褲、衛生棉、洗衣精買氣將最熱。