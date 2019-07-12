一銀東南亞、歐美三路並進拚獲利 目標海外獲利比重5成

第一金 (2892-TW) 子公司第一銀行積極拓展海外版圖，子銀行「美國第一銀行」奇諾崗分行 11 日於加州奇諾崗開業，目前歐美地區包括德國法蘭克福分行、美休士頓分行也可望在今年陸續開業，目標將海外獲利占比拉高至 5 成。

開業儀式由一銀董事長廖燦昌主持，廖燦昌致詞時說，一銀將繼續在歐、美及東南亞市場規劃全球布局，擴增海外據點及規模，創造海外發展的利基，朝向國際區域金融機構的目標邁進。

一銀表示，美國第一銀行成立於 1997 年，目前在南、北加州地區共設立有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙及奇諾崗等 7 家分行，營運規模、經營績效逐年成長。

一銀指出，美國第一銀行去年底資產規模達 6 億美元，近年來持續加強在地化永續經營，深耕當地市場，包括 2015 年開辦中小企業保證貸款業務、2016 年 8 月開辦房貸業務，2017 年更將觸角衍伸至中小企業，增加提供州政府保證中小企業貸款業務。

一銀第 1 季海外獲利 (含 OBU) 比重約 48.32%，除了積極在東南亞設點擴張版圖外，也積極回防暨有的歐美市場，以美國來說，目前已有 7 家分行的美國子行積極擴增規模，計畫在北加州再增設 1 家分行。

東南亞部分，除了 6 月新開業的印尼雅加達辦事處外，也計畫在柬埔寨再開 2 家支行，以串聯海內外經營據點的模式，提供加值型跨境金融服務，將服務觸角廣泛延伸到世界各地。