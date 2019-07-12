台股盤後─大立光表現轉弱拖累大盤下跌19.07點 守住10800點

台股兩大權值股大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 今(12) 日盤中表現弱勢，造成市場更加疑慮第 2 季財報空窗期個股表現，大盤終場以 10824.35 點作收，下跌 19.07 點，市場成交值為 1205.97 億元。

股王大立光上半年稅後純益 116.05 億元，年增 21.9%，每股純益為 86.51 元的佳績，但今日收盤大跌 100 元或 2.32%，以 4205 元的盤中最低點作收。台積電法說會預計 7 月 18 日召開，今日盤中股價也在 249.5 元 - 252 元間上下震盪，終場收 250.5 元，上漲 0.5 元，成交量為 2.33 萬張。

證券分析師黃漢成指出，美中貿易戰未歇的市場環境下，外資在台股買超前，研判台股不會有大行情，預計集中市場加權股價指數將持續狹幅震盪，以個股表現為主。

台股今日加權股價指數開在 10855.16 點，盤中最高 10867.59 點，最低 10823.69 點，終場以 10824.35 點作收，下跌 19.07 點，市場成交值為 1205.97 億元。

台股今日盤中 PCB 族群包括健鼎 (3044-TW)、燿華 (2367-TW) 及華通 (2313-TW) 表現強勢，黃漢成說，PCB 股能否續強，為下周台股多空觀察的重要指標，但就台股近期表現，集中市場加權股價指數區間，將落在高點 7 月 1 日出現的 10914 點，與 6 月 26 日出現的低點 10690 點之間，大盤狹幅震盪格局預期將延續至下周。

分析師張陳浩則表示，目前市場關注焦點在 DRAM 及生技股表現，預計將為下周台股多空的重要指標。