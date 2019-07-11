軍公教明年是否調薪 正反兩方爭什麼四大重點一文看懂

軍公教去年才加薪 3%，明年是否調薪引發各界熱議，行政院人事行政總處召開「軍公教員工待遇審議委員會議」，正反兩派唇槍舌戰、意見不一，將呈報行政院做出最後決定，結果預計 8 月底前明朗化。到底正反兩方爭什麼，《鉅亨網》整理出四大重點讓讀者一文看懂。

邊年改邊調薪、退休現職脫鉤

據了解，軍公教員工待遇審議委員會議中，傾向不調薪的委員認為，去年軍公教人員已加薪 3%，今年整體物價指數預估只漲 0.7%，尚無調薪必要，討論後傾向建議不調薪。

過去現職軍公教調薪，退休軍公教也雨露均霑，去年軍公教調薪，政府一邊推動年金改革大砍軍公教退休年金，一邊替現職軍公教調薪 3%，引發外界批評。

GDP 保 2 邊緣 預算編列壓力大

今年經濟成長率陷保 2 危機，不具備調薪條件，若調薪 3%，估每年將多支出 200 億元預算，總預算編列季節即將到來，若再為軍公教調薪，對預算編列也是不小的壓力，且可能壓縮其他項目。

主張調薪派委員認為，不能因經濟成長率有壓就不調薪，若公務員調薪可帶動民間加薪、提振消費，反而能刺激經濟成長，且這幾年稅收增加，政府負債占 GDP 比率下滑，財政狀況已有改善。

主計總處統計顯示，去年初軍公教調薪到今年 5 月，經常性薪資年增率都落在 2% 以上，呈上升趨勢，雖主要受景氣等因素影響，但也可能包含軍公教加薪帶動。

全教總表示，軍公教的薪水近 7 年僅在去年調薪 3%，但 GDP (個人) 成長 19.58%，國內受雇者平均薪資增加 14.96% ，重要民生物價指數增加 14.46% ，均遠超過軍公教薪水漲幅。

依據退撫法及施行細則，公務人員退休後所領月退休金等，應於物價指數累計成長率達正、負 5% 時，或至少每 4 年由銓敘部組成專業評估小組，擬具評估報告或調整方案，報請考試院會同行政院核定公告。簡言之，退休軍公教調整退休金，非但不和現職同步，且調薪發動權是在考試院。

窮縣市叫苦 籲調薪中央負擔

地方政府代表對於是否調薪也意見分歧，有縣市代表說，如果要加薪，願意配合支持；但也有縣市代表說，現在籌編明年概算已經「很辛苦」，基於財政考量反對。

台北市長柯文哲表示，「有錢就加，看國家財政，但要先講好要誰出錢」。高雄市主計處則表示，目前預算員額編制下的正式公教人員約 4.3 萬人，若調薪 3% ，市府預估將負擔 17.3 億元，但高雄財政負擔沉重，「希望中央能補助愈多愈好，最好全額補助」。

新北市長侯友宜表示，體恤公務人員辛勞，不管中央最後做任何決定，都希望能像先前說的一樣，「要錢給錢、要人給人」。台南市長黃偉哲則說，如果中央願意補助差額，地方樂觀其成。

調薪綁大選成政治提款機?

軍公教待遇審議委員會對於明年是否調薪意見不一，最後正反兩案並陳，交由行政院長蘇貞昌核定，全教總抨擊，會議成員皆是地方政府代表，沒有軍公教代表，不具代表性，最後是否要調薪、幅度多少，全由行政院長一人決定，「這是標準的黑箱作業」，不過行政院發言人 Kolas Yotaka 已出面駁斥。

國民黨總統初選候選人郭台銘也表示，軍公教應該要比照鴻海 (2317-TW) 今年調薪 7%，朱立倫則表示應該要建立制度，不能選舉時只加 1 年，而是未來每年都要加薪。

近 20 年來，軍公教曾於 1999 年、2001 年、2005 年、2011 年及 2018 年共五個年度，各加薪 3%，時機點大多落在總統大選年前後。