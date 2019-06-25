JDI出資案、富邦蔡家也收手不玩了！

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，在週二 (25 日) 發出新聞稿表示，原先預計向該企業出資 800 億日圓的台中聯盟，「Suwa Investment Holdings, LLC」成員之一的富邦蔡家之私人投資公司「Cosgrove Global Limited」和「Topnotch Corporate Limited」，已通知 JDI 將脫離台中聯盟 Suwa，自出資協議中收手。而原定的 800 億日圓資金取得計畫方面，在金額上則是維持不變。於截稿前，富邦蔡家並未對此發表評論。

(圖片：Investing.com)

過去在 2019 年 4 月 12 日時，JDI 對外發布正式聲明，表示台灣觸控面板大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、富邦蔡家之私人投資公司「Cosgrove Global Limited」和「Topnotch Corporate Limited」，以及中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund) 所共同組成的台中聯盟「Suwa Investment Holdings, LLC」，將向該公司挹注 800 億日圓的資金。

然而就在 JDI 發表該聲明後，財務發生惡化，台中聯盟在出資問題上接連產生疑慮，事情一波三折數次延誤。聯盟成員原本預定在 2019 年 6 月 14 日時，會向 JDI 傳達最後的投資決定，但是到了當天，卻沒有得到任何一家企業回覆。

接著在 6 月 17 日時，TPK-KY 宸鴻宣布退出 JDI 私募增資，而 JDI 也在 6 月 19 日的新聞稿中表示，今後將與 TPK 就 2019 年 4 月 12 日所簽訂的 LCD 業務合作基本契約 (LCD Business Alliance Basic Agreement) 持續進行協商，就今後該何去何從作出進一步討論。

而香港的對沖基金「Oasis Management」則是於日前，向 JDI 傳達了將投資 164 億日圓的意願，並將在 6 月 27 日前作出最後決定。

Suwa 也在台灣 TPK 及蔡家的退出之後，原本的台中聯盟也變成清一色的中資。